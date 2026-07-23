El acuerdo nuclear de Trump con los sauditas echa por la borda viejas demandas estadounidenses

Sin embargo, el acuerdo ya enfrenta críticas en Israel y Estados Unidos.

Cuando la noticia del acuerdo surgió el miércoles, algunos políticos israelíes argumentaron que Arabia Saudita podría convertirse en una nueva amenaza nuclear en la región. Se cree ampliamente que Israel tiene armas nucleares, aunque no lo ha reconocido públicamente, y se unió a la guerra de Estados Unidos contra Irán por preocupaciones compartidas sobre el programa nuclear de Teherán.

“Un programa nuclear civil en Arabia Saudita [will] conducirá a una loca carrera armamentista en todo el Medio Oriente”, dijo Avigdor Lieberman, miembro del parlamento israelí y ex ministro de Defensa, en una publicación en las redes sociales.

Los legisladores demócratas en el Congreso expresaron preocupaciones similares.

“El acuerdo realmente es una concesión a los saudíes, y sólo alimentará más ambiciones de Irán. Sólo desestabilizará aún más la región con Israel”, dijo a la BBC el congresista demócrata Ro Khanna de California. “Simplemente no es una política inteligente”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que el acuerdo impulsaría la economía estadounidense y fortalecería la seguridad nacional. Wright también dijo en un comunicado publicado en las redes sociales que el pacto entre Estados Unidos y Arabia Saudita “mantendría los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación”.

Pero la administración alimentó el escepticismo sobre el acuerdo al no publicar de inmediato más información al respecto el miércoles. Y tal vez en una señal reveladora, Trump no presidió la ceremonia de firma que oficializó el acuerdo.

Trump asistió a la ceremonia de traslado digna de cuatro miembros del servicio estadounidense que murieron en Irán, antes de realizar un mitin en Georgia donde argumentó que sus políticas estaban haciendo que Oriente Medio fuera más estable que nunca.