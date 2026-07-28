Japón: Fuerte terremoto sacude Kumamoto; se teme que muchos hayan muerto

Un poderoso terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu, en el sur de Japón, el martes por la tarde, lo que provocó advertencias de emergencia y llevó a las autoridades a evaluar la magnitud de los daños.

La emisora ​​pública japonesa, NHK, informó que “muchas personas” quedaron atrapadas dentro de un centro comercial Aeon dañado por el terremoto. Anteriormente, la policía local informó de una explosión en el centro comercial de la ciudad de Kashima.

Según la emisora ​​local TBS, la policía dijo que se daba por muerto a “bastantes” en el incidente.

Mientras tanto, NHK informó que al menos 50 personas fueron hospitalizadas tras el terremoto.

Las autoridades evalúan los daños a medida que disminuye la amenaza de tsunami

El primer ministro japonés, Sanae Takaichi, también dijo que los informes iniciales indicaban múltiples heridos, daños a la infraestructura civil e incendios en varias zonas afectadas.

“Todavía estamos evaluando el alcance de los heridos y los daños materiales, pero me han informado que ya ha habido varios heridos”, dijo Takaichi.

“En algunas zonas se están produciendo cortes de energía e incendios, y carreteras y puentes han resultado dañados y los edificios se han derrumbado”, añadió.

Aunque el terremoto causó perturbaciones generalizadas y aumentó temporalmente los temores de un tsunami, los funcionarios confirmaron más tarde que la amenaza había disminuido y que la costa de Japón ya no estaba en peligro.

“Este terremoto ocurrió tierra adentro y hasta el momento no se ha observado actividad de tsunami”, dijo un portavoz de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). “Por esta razón, esperamos levantar la alerta de tsunami en una etapa relativamente temprana, dependiendo de las futuras condiciones del nivel del mar”.

El terremoto se produjo a las 16:27 hora local y registró el nivel más alto posible de siete en la escala de intensidad Shindo de Japón, que mide los temblores de tierra. Imagen: Kyodo/REUTERS

Las instalaciones eléctricas y nucleares siguen siendo seguras

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó que no se detectaron anomalías en tres plantas de energía nuclear cercanas, lo que brinda tranquilidad en un país aún sensible a las preocupaciones de seguridad nuclear después del desastre de Fukushima de 2011.

Sin embargo, el terremoto interrumpió el suministro eléctrico en toda la región. Según Kyushu Electric Power, aproximadamente 45.000 hogares e instalaciones en Kumamoto se quedaron temporalmente sin electricidad tras el temblor.

Varias instalaciones industriales importantes están ubicadas cerca de la zona del terremoto, incluidas operaciones pertenecientes a Sony y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo. Sony afirmó que estaba evaluando las condiciones en sus instalaciones, mientras que TSMC no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La larga historia de grandes terremotos en Japón

Kumamoto no es ajeno a los devastadores fenómenos sísmicos.

En 2016, la región fue golpeada por dos grandes terremotos, primero un terremoto de magnitud 6,5 y luego un temblor de magnitud 7,3 dos días después. El desastre se cobró 273 vidas y hirió a más de 2.800 personas. Miles de edificios resultaron dañados o destruidos, lo que lo convirtió en uno de los terremotos más destructivos ocurridos recientemente en Japón.

Más recientemente, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió el norte de Japón el 25 de junio, causando pocos daños y ninguna víctima mortal. A principios de este año, el 20 de abril, un terremoto de magnitud 7,7 en el norte de Japón hirió al menos a diez personas y sacudió edificios de gran altura en lugares tan lejanos como Tokio, lo que llevó a las autoridades a emitir una advertencia temporal sobre un mayor riesgo de terremotos aún más fuertes. Ese aviso fue levantado una semana después.

Una de las naciones más propensas a sufrir terremotos del mundo

Japón se encuentra a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra, donde se encuentran cuatro placas tectónicas importantes.

Hogar de aproximadamente 125 millones de personas, el país experimenta cientos de terremotos cada año y representa aproximadamente el 18% de la actividad sísmica del mundo.

Si bien la mayoría de los temblores son relativamente menores, Japón sigue atormentado por los recuerdos del catastrófico terremoto de magnitud 9,0 y el tsunami que azotaron la costa noreste del país en marzo de 2011. El desastre mató o dejó desaparecidas a unas 18.500 personas y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima.

El terremoto del martes demostró los sistemas de preparación, la capacidad de respuesta a emergencias y el monitoreo de infraestructura crítica del país. La oficina del primer ministro Sanae Takaichi también publicó una directriz de seguridad para X, asegurando que su seguridad sigue siendo su máxima prioridad.

Mientras las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto de Kumamoto, se insta a los residentes a mantenerse alerta ante posibles réplicas y seguir las pautas de seguridad oficiales.

Editado por: Dmytro Hubenko

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