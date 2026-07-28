Muere el segundo de dos cachorros de panda rojo nacidos en un zoológico de California

El segundo de dos cachorros de panda rojo nacidos en el Zoológico de Santa Bárbara en California este verano murió durante el fin de semana, dijo el zoológico el lunes.

Otro cachorro nacido de un panda rojo llamado Ruby murió este mes, dijo el zoológico en un comunicado. El personal del zoológico encontró al cachorro muerto el 21 de julio.

Los cachorros de panda rojo mueren a una tasa de alrededor del 40%, dijo el zoológico. La pareja, nacida el 2 de julio, fueron los primeros cachorros de Ruby.

El segundo cachorro había estado “recibiendo atención las 24 horas del día por parte de nuestros equipos veterinarios y de cuidado de animales”, dijo el zoológico en el comunicado.

“Aunque la causa de la muerte sigue bajo investigación, esta pérdida es desgarradora para todos los que cuidaron a estos cachorros y para todos los que siguieron su viaje”, dijo.

Los pandas rojos Ruby y sus cachorros en su nido en el Zoológico de Santa Bárbara. Will Huebner/Zoológico de Santa Bárbara

El zoológico le había quitado ese cachorro a Ruby el 19 de julio después de que los miembros del personal notaron que no estaba amamantando adecuadamente, dijo el zoológico.

Un cachorro de panda rojo en el Zoológico de Santa Bárbara. Will Huebner/Zoológico de Santa Bárbara

“Permaneció en condición crítica en una incubadora con temperatura controlada mientras recibía alimentación por sonda y biberón, antibióticos y monitoreo veterinario continuo”, dijo el zoológico.

Los cachorros nacieron de los pandas rojos Ruby y Raj, y la próxima oportunidad de reproducción no será hasta el próximo año porque es estacional, dijo el zoológico.

Los pandas rojos Ruby, a la derecha y Raj, a la izquierda en el Zoológico de Santa Bárbara. Will Huebner/Zoológico de Santa Bárbara

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los pandas rojos, que son un poco más grandes que un gato doméstico, se consideran en peligro de extinción. Una de las razones de su estado de peligro es la pérdida de bosques y otros hábitats, dice la organización. Más de la mitad de su territorio en el Himalaya oriental está amenazado. También mueren en trampas destinadas a otros animales.

Según el zoológico, se estima que quedan menos de 10.000 pandas rojos maduros en estado salvaje.