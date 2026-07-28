España y Francia se preparan para nuevas olas de calor a medida que los incendios forestales se acercan a Burdeos

España y Francia se están preparando para nuevas olas de calor y se espera que las temperaturas superen los 40°C en algunas regiones.

El servicio meteorológico nacional de España dice que se pronostica que el clima severo durará “al menos” el domingo, y advierte sobre riesgos de incendio “extremos” mientras los bomberos continúan luchando contra algunos de los peores incendios en la historia del país.

Las regiones del suroeste de Francia, Gironda y Landas, están bajo “alerta amarilla” por una ola de calor que se espera que alcance su punto máximo el miércoles, lo que obstaculiza aún más los esfuerzos para contener incendios “muy impredecibles” en Gironda.

El alcalde de Burdeos ha dicho que se está preparando para “todas las eventualidades”, ya que uno de los incendios forestales que azota Francia se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad del suroeste.

“Nos estamos preparando para acoger a un gran número de personas en caso de que se ordenen nuevas evacuaciones”, afirmó Thomas Cazenave.

Unas 220.000 personas han sido evacuadas en Francia y más de 100.000 en España, donde los incendios arden “sin control” al oeste de Madrid.

El presidente Emmanuel Macron, de visita en la zona devastada por los incendios en la región de Gironda, dijo que el país se enfrentaba a un “incendio forestal sin precedentes”, el “más duro desde la Segunda Guerra Mundial”.

Macron dijo que se había contenido un incendio más pequeño en la región de las Landas, pero que la lucha continuaba en la vecina Gironda.

Aunque los bomberos habían logrado avances el lunes, Macron advirtió que “las temperaturas van a volver a subir, el viento sigue presente y, por lo tanto, debemos permanecer humildes”.

Anteriormente, el ministro del Interior, Laurent Núñez, había dicho que el incendio “tiene vida propia”.

Jerome Steffe, alcalde de Cestas, una ciudad al sur de Burdeos, dijo a la BBC que este “será el incendio del siglo”.

Describió cómo 17.000 residentes fueron evacuados de su ciudad durante la noche cuando el incendio se agravó hace dos días. Hasta ahora, dijo, en la región se han quemado 42.000 hectáreas (103.000 acres) de tierra y 240 casas destruidas.

“En mi ciudad la situación es realmente catastrófica”, añadió.

Y aunque el fuego ya no avanza tan rápido, afirmó que sus equipos “sólo han ganado una pequeña batalla” y subrayó que persiste el riesgo de que salgan brasas o un cambio repentino en la dirección del viento.

“Ponemos toda nuestra energía en crear cortafuegos de protección”, explicó, pero admitió que “todos estamos asustados ante esta situación”.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, advirtió que el país “está atravesando una temporada de incendios sin precedentes”, con 116.085 hectáreas (286.852 acres) quemadas y 13.566 inicios de incendios registrados desde enero.

El ministro reveló en un post en X que nueve de cada 10 incendios “son provocados por el hombre y la mayoría surgen de un descuido: una colilla, una barbacoa, un trabajo realizado sin precaución”.

Pero también afirmó que no todos estos incendios son accidentes y algunos son provocados deliberadamente, añadiendo que desde el 6 de julio se han producido 162 detenciones.

También hay incendios forestales en otras regiones francesas, incluidas Var y Landas, y también en Alta Córcega, en la isla de Córcega.