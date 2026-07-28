Sí, es posible ahorrar dinero mientras pagas la deuda de tu tarjeta de crédito. Así es como

alternar título

Reina Takahashi para NPR

Esta historia está extraída de la Guía de Life Kit para pagar la deuda de tarjetas de crédito. Suscríbase a la serie de boletines mensuales aquí para obtener estrategias de expertos para ahorrar dinero y gastar menos.

Entonces le gustaría pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Pero también le gustaría crear sus cuentas de ahorro. ¿Es posible hacer ambas cosas?

Sí, dicen los expertos financieros y, de hecho, es recomendable.

“Si no tienes una buena cantidad de ahorros, cuando surja otra emergencia o situación inesperada, terminarás nuevamente endeudado con tu tarjeta de crédito”, dice. Yanely Espinal educador financiero y autor de Cuida tu dinero.

Con una planificación y un presupuesto cuidadosos, es posible realizar pagos agresivos a la deuda de su tarjeta de crédito. mientras ahorrando para el futuro. Así que resista la tentación de invertir todo su dinero en sus pagos con tarjeta de crédito. En lugar de ello, utilice este momento como una oportunidad para poner sus finanzas en orden.

En esta guía paso a paso, Espinal y Tania Brown un planificador financiero certificado con sede en Atlanta, explica cómo mantenerse al día con sus pagos sin caer en la rueda de hámster de las deudas.

Paso 1: realice un seguimiento de sus gastos y vea dónde puede recortar

Para pagar la deuda de su tarjeta de crédito, necesitará dinero. Es hora de revisar su presupuesto.

ðŸ—“ï¸ Para ver dónde puede ahorrar, realice un seguimiento de sus gastos durante 30 días. Brown les dice a sus clientes que usen un calendario de papel, pero también pueden usar un cuaderno.

Trate de no utilizar una aplicación que realice un seguimiento de sus gastos por usted, dice Espinal. Escribir manualmente tus gastos diarios te ayuda a “ver los detalles de dónde están tus áreas problemáticas”.

Luego, revisa todos tus gastos y pregúntate:

¿De qué gastos puedo deshacerme por completo? Tal vez elimine de raíz su hábito del matcha latte o cancele esa suscripción a una revista que rara vez lee.

¿Qué puedo cortar temporalmente? “No es necesario recortar todo mientras se paga la deuda”, dice Espinal. Esa privación podría tentarlo a empezar a gastar de nuevo. En su lugar, piense en gastos sin los que pueda vivir durante unos meses, por ejemplo, si paga por varios servicios de transmisión, elimine algunos que no usa con frecuencia.

¿Qué más puedo hacer para ahorrar dinero? Reconsidere sus hábitos de gasto. Pruebe gastar rápido resistir compras impulsivas o investigar formas de ahorrar dinero en el supermercado . O tal vez quieras probar algo más drástico, como mudarte a un lugar con un alquiler más barato o conseguir un compañero de cuarto .

¿Qué puedo hacer para aumentar mis ingresos? Si no puede encontrar dinero extra en su presupuesto actual, es posible que necesite encontrarlo en otra parte, dice el educador financiero. Rita Soledad Fernández Paulino . Eso podría significar buscar un trabajo mejor remunerado, pidiendo un aumento o asumir un segundo trabajo .

ðŸš¨ Tenga en cuenta: Cuantos más fondos reserve para cubrir su deuda, más rápido podrá pagarla. Esa cantidad depende completamente de usted.

Digamos que ha hecho su análisis (y un examen de conciencia) y ha decidido recortar modestamente su presupuesto. Así es como podrían verse tus cortes:

Esa es una cantidad decente de efectivo para destinar a su proceso de endeudamiento.

Paso 2: Establecer fondos de emergencia y de amortización

Al comenzar su plan de pago de deudas, querrá evitar usar sus tarjetas de crédito para compras grandes que no puede afrontar. Para hacer eso, necesitarás reservar fondos para emergencias y gastos futuros, dice Brown. La idea es pagar las cosas en efectivo, no acumular más deudas en su tarjeta de crédito.

Esto es lo que necesitará para comenzar:

ðŸš’ Entre $500 y $1,000 para emergencias. Eso puede ayudar a cubrir, por ejemplo, una factura inesperada del hospital, así como reparaciones del automóvil y del hogar. Una vez que haya pagado toda su deuda, Brown recomienda intentar ahorrar de tres a seis meses de gastos para su fondo de emergencia.

Independientemente de lo que esté destinando a emergencias, considere configurar un depósito automático de cada cheque de pago, para que no tenga que recordarse que debe priorizarlo.

ðŸŽ Un fondo de amortización o dinero que sabes que gastarásdice Brown. La cantidad depende de sus necesidades individuales. Por ejemplo, tal vez sepas que el próximo año tendrás que comprar artículos de repuesto para tu botiquín de primeros auxilios, regalos de Navidad y llantas nuevas para tu auto. Comenzar a ahorrar este dinero ahora le ayudará a no endeudarse más adelante y evitará el pánico de último momento.

Paso 3: Haz un presupuesto

¿Cómo puede asegurarse de mantener el rumbo con sus ahorros y pagos de deudas? Ahí es donde un presupuesto puede resultar útil, dice Espinal.

Si aún no tiene un presupuesto mensual, siga adelante y cree uno. Un presupuesto debe tener partidas para todos sus gastos mensuales, incluidos alojamiento, comida y transporte. (¿Necesitas más consejos? Mira nuestra historia en como hacer un presupuesto .)

ðŸš¨Entonces, vas a agregue partidas para “fondo de emergencia”, “fondo de amortización” y “deuda de tarjeta de crédito”“.

¿Recuerdas los $270 que ahorramos en el Paso 1? Usaremos eso para pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Puedes usar un calculadora de deuda en línea gratis para ayudarle a decidir qué tan grande debe ser su pago con tarjeta de crédito.

Debería realizar el pago mínimo en su tarjeta de crédito. Si no lo hace, se le aplicarán cargos por pagos atrasados, su puntaje crediticio disminuirá y, eventualmente, su deuda entrará en mora. Hacer pagos adicionales puede ayudarlo a pagar su deuda más rápido y reducir la cantidad de intereses que paga.

Entonces, con los $270 adicionales en efectivo de tu nuevo presupuesto, podrías distribuir tus fondos de esta manera:

Una vez que liquide su tarjeta de crédito y almacene sus fondos de emergencia y de amortización, puede comenzar a invertir ese dinero extra en cualquier objetivo financiero que tenga a continuación, ya sea pagar otra tarjeta de crédito o ahorrar para una compra importante.

¿Te gustó esta historia? Regístrese para recibir la guía de Life Kit para pagar la deuda de tarjetas de crédito para obtener más consejos, incluidos consejos sobre qué tarjeta pagar primero.

La historia fue editada por Malaka Gharib. El editor visual es CJ Riculan. Nos encantaría saber de usted. Déjenos un mensaje de voz al 202-216-9823 o envíenos un correo electrónico aLifeKit@npr.org.

Escuche Life Kit enPódcasts de AppleySpotifyy regístrate en nuestrohoja informativa. Síguenos en Instagram:@nprlifekit.