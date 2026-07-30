ACLU de Maine presenta demandas contra agentes de ICE tras arrestos

PORTLAND – La ACLU de Maine está presentando demandas contra agencias federales por tres arrestos realizados por agentes de ICE en Maine este año.

La ACLU ha presentado cinco reclamaciones administrativas en total sobre los tres incidentes contra el Departamento de Justicia de EE.UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Carol Garvan, directora jurídica de la ACLU de Maine, dijo que las reclamaciones son el primer paso y que si las agencias no responden en los próximos seis meses, la ACLU puede llevarlas a los tribunales. Los reclamos se enmarcan en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite a las personas presentar una solicitud de indemnización por daños y perjuicios cuando han sido lesionados por empleados federales.

“Esta es una de las pocas pero muy importantes herramientas legales que tenemos para exigir que cuando los agentes federales estén dañando a la gente de Maine, tengamos una manera de levantarnos y exigir responsabilidad”, dijo.

La ACLU de Maine dijo que los reclamos están relacionados con los arrestos de tres hombres diferentes en tres ocasiones diferentes. Una descripción de los reclamos no identifica a los arrestados, ni cita las fechas o lugares de los incidentes, pero la ACLU proporcionó detalles sobre las tácticas de ICE durante los arrestos.

En un caso, la ACLU afirmó que sacaron a un hombre de su automóvil frente a su familia.

“Durante la parada, los agentes de ICE rompieron violentamente la ventana del lado del conductor, esparciendo vidrios rotos sobre toda la familia, incluido un bebé”, escribió la ACLU.

Ese hombre estuvo detenido durante tres semanas antes de ser finalmente liberado. En un segundo incidente, la ACLU indica que agentes de ICE enmascarados fueron a la casa de otro hombre que se encontraba legalmente en Estados Unidos y aun así se lo llevaron a una instalación en Massachusetts. Estuvo detenido durante 43 días antes de ser liberado también.

Y en el último incidente, la ACLU afirmó que otro hombre “fue perfilado racialmente, arrestado violentamente y detenido ilegalmente después de que los agentes rompieron la ventana de su auto”. Garvan dijo que fue liberado al cabo de un día.

Las reclamaciones en Maine son parte de una iniciativa nacional de la ACLU, que incluye un total de 54 reclamaciones en 17 estados y Washington DC.

“Cada uno de estos casos es una historia individual, pero juntos revelan un patrón realmente generalizado e inquietante de violaciones de los derechos civiles”, dijo Garvan.

Garvan dijo que esta es la primera vez que la ACLU de Maine busca alivio en virtud de esta ley en particular. Dijo que las agencias tienen seis meses para resolver los reclamos antes de que la ACLU presente demandas en un tribunal federal.

“Creo que es bastante improbable que obtengamos una respuesta sustancial en los próximos seis meses”, dijo. “Creo que lo más probable es que nos dirijan a los tribunales por estas reclamaciones”.

Los agentes de ICE han estado operando en Maine desde que lanzaron lo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos llamó “Operación Captura del Día” en enero. Las actividades de ICE han provocado indignación y protestas entre los habitantes de Maine. Más recientemente, agentes de ICE estuvieron involucrados en la muerte a tiros de Johan Sebastián Durán Guerrero el 13 de julio en Biddeford.

“Desde hace más de un año, la administración Trump ha inundado comunidades de todo el país con agentes de ICE”, dijo Garvan. “Han estado utilizando la violencia y la intimidación para infundirnos miedo a todos, por lo que el esfuerzo aquí es contraatacar y exigir responsabilidades”.

El Departamento de Justicia de EE.UU., la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de EE.UU. y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Spectrum News.