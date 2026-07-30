¿Por qué Alemania podría resistirse a las ventas masivas de la Copa Mundial de la FIFA?

“No debemos permitir que se convierta en un peón en manos de los inversores. No debemos perder el apoyo de los aficionados, pero estamos en camino de desperdiciar ese apoyo. Lo considero extremadamente problemático e inaceptable”.

Esas fueron las palabras del presidente de la asociación alemana de fútbol, ​​la DFB, en respuesta al plan de la FIFA de formar una filial comercial para venderla a inversores privados. Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, forma parte del Consejo de la FIFA, que la FIFA describe como su “principal órgano de toma de decisiones”, pero la propuesta del martes lo tomó por sorpresa.

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Neuendorf dijo que “tenía que enterarse de las noticias por el periódico. Esa no es manera de tratar a la gente”. Dijo que el método de Infantino era “extremadamente preocupante. Cuando uno forma parte del comité, quiere poder participar activamente en las decisiones y expresar su opinión. Tiene que ser un proceso, pero nada de eso está sucediendo en la FIFA, no en temas importantes, y especialmente no ahora con el tema de los inversionistas”.

Los clubes de la Bundesliga critican el plan de la Copa Mundial de la FIFA

Además del descontento generalizado de los aficionados, expresado a través de las redes sociales, los principales clubes alemanes han expresado su descontento con los planes.

“Me avergüenza que incluso en el fútbol discutamos ideas así. El fútbol no nos pertenece”, dijo a Sky el miembro de la junta directiva del Bayern de Múnich, Max Eberl.

“Tengo la sensación de que la FIFA existe únicamente para obtener beneficios. Me repugna”, añadió.

“¿Por qué la FIFA cree que es necesario reinventar la rueda? En mi opinión, esta iniciativa no es una buena idea”, dijo el director general del Borussia Dortmund, Carsten Cramer, mientras que su equivalente en Stuttgart, Alexander Wehrle, apoyó la postura de la DFB y del gobernador del fútbol europeo, la UEFA, contra la propuesta.

“Impulsar la comercialización del fútbol en esta dirección sin siquiera una apariencia de un objetivo común y sensato enviaría un mensaje desastroso”, afirmó.

A principios de este año, Alemania se negó a firmar un documento recomendando la reelección de Infantino y Neuendorf también criticó la suspensión por parte de la FIFA de una prohibición de tarjeta roja para el Mundial al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una intervención del presidente estadounidense Donald Trump.

El nuevo entrenador de Alemania, Jürgen Klopp, que trabajó como comentarista de televisión durante el torneo, también criticó esa decisión.

“Digamos simplemente: este es nuestro juego, no el de ellos. Estas dos personas (Infantino y Trump), que no tienen idea de fútbol, ​​no deberían tener nada que ver con eso”, dijo.

Alemania y la UEFA quieren hacer oír su voz

A pesar de haberse quedado atrás en el campo en los últimos tiempos, Alemania todavía tiene mucha influencia en el organismo rector del fútbol europeo y probablemente será una voz clave cuando esa organización se reúna, según se informa el jueves. Neundorf añadió que: “Si la UEFA rechaza esta solicitud (para la aprobación del plan), entonces está muerta, porque creo que no podrá encontrar ningún inversor que esté dispuesto a seguir adelante con este proyecto si la UEFA queda fuera”.

Bernd Neundorf (derecha) ha criticado cómo ha manejado Gianni Infantino su última propuesta Imagen: Federico Gambarini/dpa/Picture Alliance

No es la primera vez que Alemania protesta contra una decisión de la FIFA. En el Mundial de Qatar de 2022, la selección masculina se tapó la boca antes de un partido contra Japón en protesta por no poder llevar el brazalete arcoíris en apoyo a los derechos LGBT+. La falta de apoyo de otras federaciones para esa acción hizo que Alemania dudara en repetirla en la Copa del Mundo de 2026, a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre los precios de las entradas, la falta de visas para aficionados y funcionarios de ciertos países y la relación de Infantino con Trump.

La participación de los aficionados exige que la DFB sea fuerte en mensajes y acciones

Pero el caso Balogun y la nueva propuesta de liquidación pueden haber estado fuera de lugar. La DFB sabe que, debido a la cultura futbolística del país, debe actuar con especial cuidado en estos temas.

En 2024, la DFL, la organización que opera la Bundesliga, se vio obligada a abandonar sus planes de vender una parte de sus derechos televisivos a inversores extranjeros debido a las protestas de los fanáticos que incluyeron pelotas de tenis y autos con control remoto con bombas de humo arrojadas al campo durante los partidos.

Las protestas de los aficionados contra la comercialización son habituales en la Bundesliga. Aquí se lee “No a los inversores en el DFL” Image: Moritz MÃ¼ller/IMAGO

Más recientemente, los aficionados del Bayern y del Stuttgart desplegaron una enorme pancarta con el logotipo de la DFB tachado en la final de la Copa de Alemania de este año en protesta por los altos precios de las entradas.

Este tipo de acciones son habituales en el fútbol alemán, con el modelo de propiedad 50+1, que prohíbe a inversores individuales poseer una participación mayoritaria en un club, lo que garantiza que los aficionados conserven más poder que en la mayoría de los demás países europeos.

Incluso si Alemania y la UEFA continúan protestando por las decisiones y la presidencia de Infantino, el ejecutivo suizo probablemente retendrá el control a menos que otras confederaciones, particularmente África y Asia, sigan su ejemplo. Aunque la UEFA sólo tiene 55 de 211 votos, sigue siendo la confederación más poderosa dentro de la FIFA y con el liderazgo de una nación poderosa como Alemania, Infantino puede comenzar a sentir la presión.

Editado por: Chuck Penfold