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Luchando contra los incendios forestales en toda Europa

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Gabriel Sánchez
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Luchando contra los incendios forestales en toda Europa

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Historia principal

Los incendios continúan arrasando toda Europa, incluida la región vinícola de Francia. Raf Sánchez, de NBC News, estuvo con los bomberos y voluntarios de la región mientras luchaban contra las llamas.30 de julio de 2026

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