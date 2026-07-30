Panel del Senado retrasa votación sobre la nominación de Blanche mientras republicanos clave retienen su apoyo

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Allison Robbert/AP Fotos

WASHINGTON – La nominación de Todd Blanche para convertirse en fiscal general se estancó el miércoles cuando los legisladores descartaron una votación del comité planeada después de que republicanos clave exigieran más garantías sobre el acuerdo de la demanda del presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos.

Se esperaba que el Comité Judicial del Senado votara el jueves sobre si avanzar la nominación de Blanche al pleno de la cámara. Pero la resistencia de dos senadores republicanos del comité que podrían bloquear la nominación de Blanche puso en duda su confirmación.

Un portavoz del comité dijo en un comunicado el miércoles por la noche que la votación se pospondría “mientras se continúa trabajando para asegurar suficiente apoyo”. El retraso se produjo después de horas de negociaciones entre el Departamento de Justicia y los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis sobre el controvertido acuerdo que brindó a Trump y a los miembros de su familia protección contra auditorías fiscales.

En el centro de la lucha está la resolución de la demanda de Trump por 10.000 millones de dólares contra el IRS. Incluía un acuerdo para retirar las reclamaciones fiscales contra el presidente y un plan ahora desechado para crear un “Fondo Antiarmamentismo” de 1.776 millones de dólares para compensar a las personas que creen que han sido perjudicadas por el Departamento de Justicia. El departamento dijo en junio que ya no seguiría adelante con el “Fondo Anti-Armas” en medio de la indignación bipartidista, pero los funcionarios han dicho que el acuerdo de inmunidad de auditoría sigue vigente.

Cornyn y Tillis han exigido garantías adicionales por escrito de que el “Fondo Antiarmamentos” está muerto y han presionado para que se aclare el alcance del acuerdo de inmunidad fiscal. Cornyn ha dicho que quiere que la administración modifique esa parte del acuerdo para dejar en claro que cubre sólo las auditorías existentes y no protege al presidente del examen de futuras declaraciones de impuestos.

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Mark Schiefelbein/AP

Cornyn, quien recientemente perdió las primarias republicanas en Texas, acusó el miércoles al Departamento de Justicia de “obstaculizar” y dijo que “la pelota está en el tejado de Blanche”.

“Estamos tratando de ayudarlos a llegar a una conclusión y no nos dejan. Me resulta desconcertante”, dijo Cornyn a los periodistas.

Blanche no respondió las preguntas de los periodistas a gritos cuando salía del Capitolio, donde se había reunido con los senadores el miércoles. El Departamento de Justicia envió a Cornyn y Tillis un nuevo lenguaje el miércoles por la noche en un esfuerzo por satisfacer sus demandas, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre discusiones delicadas en torno a la confirmación de Blanche.

Después de que se pospusiera la votación, el departamento dijo en un comunicado que espera “seguir trabajando productivamente con los senadores para abordar cualquier inquietud”.

El miércoles, Trump minimizó cualquier preocupación sobre el camino de Blanche hacia la confirmación y calificó a su elección de fiscal general y ex abogado personal como “sobresaliente”.

“Tal vez John Cornyn esté molesto conmigo porque no lo respaldé”, dijo Trump a los periodistas en respuesta a preguntas sobre las solicitudes del senador.

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, ganó la nominación republicana del estado para el Senado de los Estados Unidos, derrotando fácilmente a Cornyn. Trump había respaldado a Paxton.

Algunos legisladores han cuestionado si el “Fondo Antiarmamentos” podría resucitar sin un compromiso por escrito de la administración Trump de que no avanzará, especialmente porque Trump ha expresado su apoyo continuo a la idea. Blanche se había resistido previamente a las solicitudes de una retractación formal por escrito, aunque dijo a los senadores en su audiencia de confirmación a principios de este mes que la administración estaría dispuesta a ayudar a elaborar una legislación para impedir la creación del fondo.

El acuerdo resultante de la demanda de Trump por sus declaraciones de impuestos filtradas ha sido objeto de un intenso escrutinio tanto en el Congreso como en los tribunales. La jueza que lleva el caso dijo en un fallo mordaz a principios de este mes que Trump efectivamente se había involucrado en un negocio propio a través de la demanda y que le preocupaba que Blanche hubiera firmado el acuerdo, dada su representación previa de Trump.

Blanche ha dicho que no está de acuerdo “con las insinuaciones del juez” sobre él.