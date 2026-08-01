El número de muertos en la crisis fronteriza española llega a 67 mientras decenas de miles regresan a Marruecos

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Antonio Sempere/AP

CEUTA, España – El número de muertos en la crisis fronteriza española de Ceuta con Marruecos aumentó a 67, dijo el gobierno español el sábado, incluidos algunos que se ahogaron y otros que murieron en una estampida para cruzar una barrera rompeolas.

España anunció que estaba instalando una barrera de contención de 500 metros de largo a lo largo del rompeolas hacia el mar después de que unos 60.000 inmigrantes traspasaran la frontera del pequeño territorio español entre el jueves y el viernes.

Un puñado de inmigrantes exhaustos que nadaron hasta la playa urbana del Tarajal en Ceuta el sábado por la mañana fueron recibidos por soldados que los escoltaron de vuelta a través de la frontera. El Ministerio del Interior de España dice que la mayoría de los que entraron en territorio español en el norte de África ya han regresado a Marruecos.

Después de días de caos y calles llenas de gente que esperaba una vida mejor en España, los residentes de Ceuta se despertaron el sábado con una calma incómoda.

Aun así, la seguridad de los residentes de la ciudad autónoma de 84.000 habitantes siguió afectada.

“La vida en esta ciudad se ha visto trastornada como consecuencia del incidente fronterizo”, dijo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

“El retorno de las personas ha comenzado satisfactoriamente pero el proceso debe completarse”, afirmó. “La ciudad aún no ha vuelto a la normalidad”.

Sin embargo, algunos inmigrantes decididos permanecieron en Ceuta. Entre ellos se encontraba Mohamed Hatri, un marroquí de 23 años.

“Lo han cerrado todo para que no podamos comprar nada para comer, para obligarnos a regresar a nuestro país”, dijo.

“Pero incluso si lo cierran… estamos listos para quedarnos aquí, tengamos hambre o no”.