¿Tiene que terminar julio? Los Medias Rojas coronan el mes más exitoso en la historia de la franquicia

LOS ÁNGELES — Los Medias Rojas trabajaron su plan a la perfección el viernes para lograr el mejor porcentaje de victorias en un mes completo en la historia de la franquicia.
Después de tener marca de 21-4 (su mayor cantidad de victorias en un mes desde agosto de 2004) con un porcentaje de victorias de .840, los Medias Rojas se despidieron de julio y están listos para recibir agosto.
Su victoria por 9-4 sobre los Dodgers, dos veces campeones defensores, fue casi según lo planeado, con algunos giros y vueltas adicionales que llevaron a otra victoria de todos modos.
“Obviamente, el mes de julio fue increíble y necesario teniendo en cuenta dónde estábamos”, dijo el gerente interino Chad Tracy. â€œProbablemente no tuvimos que hacerlo tan bien, pero era necesario que jugáramos mejor y corriéramos y logramos una gran racha. Tenemos que continuar con eso ahora porque estamos jugando muy buen béisbol”.
Los Medias Rojas no solo le dieron al Ranger Suárez otra apertura en su camino de regreso de una lesión en la ingle, sino que la estrategia de terminar el juego con Brayan Bello lanzando múltiples entradas después de otro largo descanso salió a la perfección, una prueba más de cuán mágica ha sido su reciente racha.
Bello fue enviado a Triple-A en junio y convocado el 12 de julio para ser una especie de relevista. Lanzando múltiples entradas una vez a la semana, después de largos períodos de inactividad, Bello ha demostrado ser un estudiante rápido.
Tuvo una salida de relevo de 4 1/3 entradas contra los Mets el día de su regreso, estuvo 5 1/3 entradas en blanco 10 días después contra los Orioles de Baltimore y tuvo otras cuatro entradas sin anotaciones el viernes.
El éxito del rol de llevar a cuestas tiene a Bello (3-6) en consideración para comenzar de nuevo, aunque ¿por qué meterse con algo bueno?
â€”Hablaremos de eso â€”dijo Tracy. â€œHemos hablado mucho sobre los titulares jÃ³venes y sobre una rotaciÃ³n de cinco hombres. Tienes, después del día libre [Monday]los 16 partidos seguidos. Entonces, una vez que superamos ese día libre y la fecha límite, comienzas a buscar dónde podemos ser creativos con las cosas”.
Bello parecía más que abierto a empezar de nuevo, aunque reconoce algo bueno cuando lo ve.
â€œCon los siete dÃas que llevo entre salidas ahora mismo, estoy lanzando 96-97 [mph]”, dijo Bello a través de un intérprete. “Así que me siento muy bien ahora mismo”.
La ofensiva de los Medias Rojas también hizo su parte, construyendo una ventaja temprana y recuperándose nuevamente cuando Shohei Ohtani le dio a los Dodgers una breve ventaja con un jonrón en la quinta entrada.
Ceddanne Rafaela conectó un jonrón de dos carreras en una séptima entrada de cinco carreras y Andruw Monasterio agregó un doble de dos carreras en la séptima. Jarren Durán conectó un roletazo impulsador en la entrada y terminó la noche con dos carreras impulsadas.
Los Medias Rojas mejoraron a 4-1 en su gira de siete partidos por California después de ganar tres de cuatro contra los Atléticos.
Para llegar allí, tuvieron que sobreponerse a la salida de Willson Contreras, quien abandonó el juego luego de ser golpeado en el casco por una recta de 95.4 mph del derecho Will Klein en la tercera entrada. El club dijo que Contreras fue removido por razones de precaución.
Las pruebas iniciales a Contreras fueron positivas, y el club realizará más pruebas el sábado antes de decidir su disponibilidad en el futuro.
Después de que Suárez se tambaleara en su segunda apertura desde su regreso, permitiendo tres carreras, cuatro hits y dos bases por bolas en 4 2/3 entradas, el bullpen acabó con la potente ofensiva de los Dodgers, liderada por Bello.
Los Medias Rojas tienen ahora marca de 12-3 desde el receso del Juego de Estrellas y 21-3 desde el 3 de julio.
Aún quedan dos meses de temporada regular, y los Medias Rojas todavía están a 6 1/2 juegos del primer lugar, mientras que están en tercer lugar en la Liga Americana Este. Pero al club no le falta confianza estos días.
Bello dijo que no tiene ningún problema con su largo rol de relevista si eso ayuda al club a llegar a los playoffs y a la Serie Mundial.
Entonces, ¿es este un equipo de Serie Mundial?
â€”SÃ â€”dijo Bello. “Estamos ganando, estamos sanos y creo que tenemos el calibre de equipo para llegar a la Serie Mundial”.