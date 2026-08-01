En Nebraska, los estadounidenses comienzan a perder Medicaid bajo las reglas laborales de Trump

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Rebecca S. Gratz para The Washington Post/Getty Images

El sábado, Nebraska se convertirá en el primer estado en retirar a las personas de Medicaid por no cumplir con los nuevos requisitos laborales promulgados por el presidente Trump.

El director de Medicaid del estado, Drew Gonshorowski, dijo a Tradeoffs en una entrevista que aproximadamente 200 habitantes de Nebraska perderán su cobertura el 1 de agosto. “Nos hemos asegurado de contar con medidas adicionales para asegurarnos de revisar cualquier denegación varias veces antes de que salga a la luz”, dijo. “No queremos que la gente se quede al margen de esto”.

Según las nuevas normas federales, alrededor de 20 millones de personas en 44 estados necesitarán trabajar o ser voluntarios 80 horas al mes, asistir a la escuela o participar en capacitación laboral para conservar sus beneficios de Medicaid. Están exentos las personas con discapacidad o enfermedad grave, padres de niños pequeños, cuidadores y otros grupos selectos.

La ley de gran presupuesto de Trump, firmada el año pasado, creó los requisitos laborales. Los estados deben implementarlas antes del 1 de enero, pero Gonshorowski dijo que Nebraska decidió implementarlas meses antes, en parte porque cree que estas nuevas reglas ayudarán a las personas a avanzar hacia la estabilidad económica.

“Es una oportunidad para construir algo que pueda tender una mano a nuestros miembros”, afirmó. “¿Por qué esperar?”

Gonshorowski y otros partidarios de los requisitos laborales argumentan que la política ayudará a sacar a la gente de la pobreza y ahorrará al gobierno federal 325 mil millones de dólares en 10 años.

Los opositores señalan una investigación que encontró que las políticas anteriores de requisitos laborales no condujeron a que más personas consiguieran trabajo, y muchas personas que perdieron la cobertura desconocían las reglas o se veían obstaculizadas por el papeleo. Las estimaciones recientes varían sobre cuántas personas perderán la cobertura como resultado de los nuevos requisitos: desde tan solo 3 millones hasta 8,6 millones para 2028. Se estima que eso incluye a 30.000 personas en Nebraska.

En una amplia entrevista con Tradeoffs, Gonshorowski dijo que Nebraska está bien posicionada para tomar la iniciativa en el mayor cambio a Medicaid desde la Ley de Atención Médica Asequible porque administra su propio sistema de elegibilidad. El Estado puede confirmar el cumplimiento de aproximadamente tres cuartas partes de las personas sujetas a requisitos laborales sin pedirles información adicional, afirmó.

“Puedo ingresar al sistema, puedo hacer una pequeña solicitud y… sin comunicarme con el miembro, podemos confirmar que cumple con los requisitos laborales”, dijo Gonshorowski.

Añadió que Nebraska también se beneficia de su pequeño tamaño y número de personas sujetas a requisitos laborales: alrededor de 70.000. “Somos un estado pequeño”, dijo. “Realmente podemos tener un proceso práctico desde el principio para garantizar que todas estas decisiones sean correctas”.

El estado envió decenas de miles de cartas, mensajes de texto y correos electrónicos, y transmitió anuncios de radio y televisión para informar a los residentes sobre los nuevos requisitos. Pero defensores como Amy Behnke, que dirige la Asociación de Centros de Salud de Nebraska, dijeron que los avisos del estado eran confusos y dejaban a muchas personas de bajos ingresos sin saber si las nuevas reglas se aplicaban a ellos.

Las compensaciones pusieron a prueba la línea de ayuda de Medicaid de Nebraska y se toparon con largas esperas, una llamada perdida y problemas para comunicarse con la línea en español. Los funcionarios de Nebraska dijeron que su tiempo de espera promedio es de 10 minutos, y Gonshorowski dijo que su equipo se reúne casi semanalmente con funcionarios federales para realizar mejoras en los esfuerzos de comunicación y extensión del estado.

A medida que las personas comiencen a perder cobertura el 1 de agosto, Gonshorowski dijo que estará atento a la cantidad de personas que apelan y solicitan audiencias justas de Medicaid para impugnar su terminación.

“Veo esto como el indicador definitivo sobre si el proceso de implementación fue correcto o no”, dijo Gonshorowski. “Puedes imaginar un mundo en el que un estado se equivoque mucho porque no se dio cuenta de que tenían una discapacidad o de que habían obtenido ingresos todos los meses. Eso es lo que me mantiene despierto por la noche. Ese es el número que da miedo”.

Gonshorowski dijo que su equipo está trabajando estrechamente con el departamento de trabajo del estado para conectar a las personas que pierden la cobertura con oportunidades laborales.

“Tenemos este nuevo flujo de datos en nuestro programa”, dijo Gonshorowski. “Creo que en medio de toda esta controversia, una de las grandes oportunidades en esta implementación es que los estados también utilicen esos datos para siempre”.

El reportaje para esta historia fue financiado, en parte, por la filantropía Arnold Ventures.