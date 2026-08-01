Bill Belichick evita detalles mientras Carolina del Norte lanza una investigación sobre el gerente general Michael Lombardi

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Antes de que Carolina del Norte jugara su primer partido con Bill Belichick, los titulares fuera del campo ahogaron en gran medida la conversación sobre fútbol americano.

Ahora, mientras el campamento de otoño avanza antes de la segunda temporada del ex entrenador de la NFL, nuevamente surgen preguntas sobre asuntos fuera del campo. Los funcionarios de la UNC confirmaron a principios de esta semana que el gerente general Michael Lombardi había sido puesto en licencia en espera de una investigación. Los funcionarios escolares anunciaron el jueves que la investigación había comenzado formalmente.

Los detalles de la investigación siguen siendo escasos y Belichick hizo poco para aclarar las cosas, pareciendo eludir las preguntas sobre cómo la ausencia indefinida de Lombardi podría afectar al equipo.

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Durante una conferencia de prensa, Belichick se negó a abordar directamente la situación. “Estamos trabajando en algunas cosas”, dijo.

“Estamos en un momento particular del año donde hay ciertas cosas que están en juego, y ciertas cosas que están en juego y que sucederán más adelante en el año calendario. Así que lo estamos tomando día a día y trabajando en las cosas que están sobre la mesa en este momento”.

Poco antes de que Belichick hiciera esos comentarios, la UNC emitió un comunicado diciendo que “como resultado de las preocupaciones detrás de las acusaciones que llevaron a la acción de personal con respecto a Michael Lombardi anunciada el 27 de julio, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, a través de su Oficina de Asesoría Universitaria, está en el proceso de investigar este asunto”.

La investigación se está tratando como un asunto de recursos humanos y no se ha fijado un cronograma para una resolución. El director atlético Steve Newmark reconoció la necesidad de un proceso exhaustivo pero añadió que la escuela espera completarlo “lo más rápido posible”.

“Desde nuestra perspectiva, y creo que hay un reconocimiento generalizado, la oficina del consejo universitario hará que esto se resuelva lo más rápido posible”, dijo Newmark. “Pero creo que también es importante que lo hagan de la manera correcta y recopilen toda la información que necesitan”.

Newmark no dijo si la investigación involucró a alguien más en el departamento de atletismo y se negó a comentar sobre los informes de una investigación separada de la Comisión de Deportes Universitarios sobre el programa de fútbol de los Tar Heels.

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El Canciller de la UNC, Lee Roberts, inicialmente optó por no opinar sobre la situación de Michael Lombardi después de una reunión regular de la Junta Directiva. Pero recientemente expresó cierta frustración por la atención que rodea el tema.

“Me decepciona que estemos hablando de esto”, dijo Roberts antes de que concluyera una reciente sesión con los medios. “Deberíamos centrarnos en nuestros estudiantes-atletas y en su éxito… Es preocupante para mí y para todos los demás miembros de la administración a quienes se ha confiado el liderazgo en esta extraordinaria universidad que esto sea algo a lo que tengamos que dedicar tiempo”.

Los Tar Heels terminaron 4-8 en la primera temporada de Belichick en Carolina del Norte.

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Lombardi contrató al abogado Tom Mars, informó 247Sports.

Mars emitió un comunicado el viernes. “A Michael no se le ha dicho nada sobre la naturaleza de la investigación de la UNC y agradece la oportunidad de limpiar su nombre, que ya ha sido manchado por declaraciones infundadas e insinuaciones en las redes sociales”, se lee en el comunicado.

“Él está cooperando plenamente con la UNC y espera que la investigación sea rápida, exhaustiva y justa. Michael pediría que la gente tenga la decencia de dejar que el proceso siga su curso antes de sacar conclusiones precipitadas sobre la naturaleza de la investigación o si hay algún mérito en lo que se ha alegado”.

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