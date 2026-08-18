La Casa Blanca lanza ataque personal a reportero de CNN por pregunta a Trump

La Casa Blanca lanzó el lunes un ataque personal contra una reportera de CNN con una publicación en las redes sociales que mencionaba a sus hijos y la acusaba de hacer una “pregunta repugnante e inhumana”.

Una publicación de la Casa Blanca apuntó a Kristen Holmes, corresponsal principal de la cadena en la Casa Blanca, después de que ella le pidió a Donald Trump que respondiera a un comentario ampliamente compartido por el senador demócrata Jon Ossoff en un discurso el domingo.

El senador de Georgia dijo a una multitud que Trump “no quiere hacer el trabajo” y en cambio “quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador aparentemente indefenso que le regaló el emir de Qatar”.

El comentario fue una aparente referencia a Natalie Harp, la asistente ejecutiva del presidente, lo que alimentó el escrutinio sobre su percibida cercanía con Trump.

Cuando Holmes le pidió a Trump en la Oficina Oval que respondiera al comentario de Ossoff, el presidente la despidió y llamó al senador “parecido a Pee-wee Herman”.

La cuenta de redes sociales de “respuesta rápida” de la Casa Blanca publicó un clip del intercambio y etiquetó a Holmes, calificándola de “vergonzosa y humillante vergüenza para su supuesta profesión”.

La publicación continuó criticándola por darle un “golpe bajo” a un empleado, y agregó: “Estos cabrones son lo más bajo de lo bajo”.

Más tarde, la Casa Blanca envió otra publicación criticando a Holmes, escribiendo: “Algún día, sus hijos se encontrarán con su pregunta repugnante e inhumana. Se sentirán asqueados y avergonzados de que un padre sea tan insensible y vengativo. Es bastante preocupante”.

Trump también criticó directamente a Holmes durante el evento en la Oficina Oval y en un momento le dijo: “Tranquilo, tranquilo, tranquilo”. Eres muy irrespetuoso”. Después de que ella le dijera que trabajaba para CNN, él respondió: “Noticias falsas, eres una noticia falsa, eres una persona ruidosa y bulliciosa. Eres una noticia falsa. Tranquilizarse. Tranquilizarse. Eres un reportero falso y reportas noticias falsas. Él habló sobre ella mientras ella intentaba hacer una pregunta.

CNN defendió a Holmes en un comunicado, calificándola de “una de las periodistas más respetadas y consumadas que cubren la Casa Blanca”.

Trump le dice a un periodista de CNN que “se calle” durante el enfrentamiento en la Oficina Oval: video

La cadena dijo que le había hecho a Trump una “pregunta difícil, relevante y de interés periodístico en nombre del pueblo estadounidense”, y escribió: “Los funcionarios públicos son libres de cuestionar los informes con los que no están de acuerdo, pero los ataques personales a los periodistas por hacer preguntas están por debajo de la oficina y son inconsistentes con los principios de una prensa libre”.

Anteriormente, el director de comunicaciones de la Casa Blanca también publicó una serie de insultos dirigidos a Ossoff en respuesta al discurso del senador, escribiendo: “Jon Jackoff tiene que ser el mayor perdedor en política”.

Trump tiene un largo historial de atacar e insultar agresivamente a mujeres en el cuerpo de prensa que hacen preguntas difíciles, incluyendo decir: “Silencio, cerdita” a un reportero de Bloomberg, llamar “corrupto” a otro periodista de CNN y salir furioso del programa Meet the Press de NBC después de llamar al moderador “desviado o estúpido”.

Otros periodistas condenaron el ataque personal de la Casa Blanca contra Holmes, y uno de sus colegas de CNN dijo: “Kristen es una reportera, una persona y, sobre todo, una madre increíble. No entiendo esa reacción cuando un periodista le pregunta al presidente su respuesta a algo que un senador demócrata ha dicho en su contra”.