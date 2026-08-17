Muere Hayden Panettiere, protagonista de ‘Heroes’ y ‘Nashville’, a los 36 años

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Jon Kopaloff/Getty Images

Hayden Panettiere, quien protagonizó la serie de televisión. Héroes y Nashville Ha muerto, confirmó su representante a NPR en un comunicado.

En una declaración del padre de Panettiere, compartida por el representante de Panettiere, dijo:

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden. Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla”, dice el comunicado. “Pedimos privacidad mientras nuestra familia se toma el tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”.

Panettiere, actriz infantil desde que apareció en varios comerciales cuando tenía 11 meses, se convirtió en una prolífica actriz que protagonizó telenovelas, series de televisión y películas, incluidas Recuerda a los titanesasí como Normal y Gritar.

Era mejor conocida por su papel de la estrella de la música country Juliette Barnes en la serie. Nashvilleun papel que, según dijo, en ocasiones se parecía mucho a su propia vida.

“Dejé de poder decir dónde empezaba el personaje y dónde terminaba, ya sabes, como si estuviéramos juntos”, le dijo a NPR. Todas las cosas consideradas en una entrevista en mayo.

El papel le valió a Panettiere dos nominaciones al Globo de Oro, en 2013 y 2014, en la categoría de mejor actriz de reparto.

Este año, Panettiere publicó sus memorias, Este soy yo: un ajuste de cuentasdonde describió su anhelo por una infancia “normal” como actriz infantil y su deseo de encajar. Panettiere también compartió su lucha contra la adicción y la depresión, así como su impacto en su relación con su hija y su pareja, el ex campeón mundial de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko.

Panettiere dijo que el propósito del libro era compartir “mis historias y mis traumas y… las cosas por las que he pasado, mis obstáculos”, para “ayudar a otros a superar los suyos y hacerlos sentir que no están tan solos”.

“Estaba tratando de encajar en dos mundos diferentes. Uno era un mundo muy adulto, que era la industria, y el otro era el mundo de ser simplemente un niño normal, y [I] Luché con ambos de diferentes maneras”, le dijo a Sacha Pfeiffer de NPR. “Pero quería encajar desesperadamente. Eso es lo que quería más que nada”.

Panettiere murió en Carolina del Sur a los 36 años.