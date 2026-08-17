Rusia y Ucrania intercambian más ataques mortales

Nueve personas murieron y 23 resultaron heridas, incluido un niño, en ataques ucranianos contra Rusia, dijeron funcionarios locales.

Ocho personas murieron en las últimas 24 horas en la región occidental de Belgorod, en la frontera con Ucrania. Una mujer murió durante la noche en la región meridional de Astracán.

Ucrania dijo que dos personas murieron en ataques con drones rusos en la región nororiental de Sumy y otras dos en la región oriental de Donetsk.

Los ataques se producen una noche después de lo que Rusia describió como el ataque “de mayor escala” perpetrado por Ucrania este año, en el que murieron al menos siete personas. Los ataques rusos contra Ucrania también mataron al menos a siete personas y más de 39 personas resultaron heridas el sábado por la noche.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y actualmente controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.

Los últimos ataques ucranianos quemaron un edificio y dañaron un automóvil en la aldea de Koloskovo, en Belgorod, dijo el gobernador regional en funciones, Alexandr Shuvaev.

El niño herido fue enviado al hospital mientras que otros dos recibieron asistencia médica, añadió.

Mientras tanto, una mujer murió después de que un ataque con drones impactara una casa en la región de Astracán, dijo el lunes el gobernador local.

Igor Babushkin añadió que el ataque ucraniano tuvo como objetivo una instalación industrial, pero que no resultó dañada.

En Ucrania, dos personas murieron en los ataques rusos contra las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk en la región de Donetsk, informó el servicio estatal de emergencias DSNS.

También informó que 54 pabellones comerciales fueron incendiados en un mercado local en Slaviansk.

En la región de Sumy, un hombre y una mujer murieron en un ataque nocturno con aviones no tripulados rusos, dijo el jefe regional Oleh Hryhorov.

un separado Un ataque nocturno contra la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro, dañó un barco civil e hirió a cuatro personas, dijeron funcionarios locales.

Moscú ha tratado de disuadir a las empresas extranjeras de comerciar con Ucrania atacando sus puertos y costas.

Kyiv ha intensificado los ataques con aviones no tripulados en el interior de Rusia durante las últimas semanas.

El sábado por la noche, Ucrania disparó unos 822 drones hacia Rusia, de los cuales 600 apuntaban a Moscú, según su gobernador regional, quien dijo que la capital rusa sufrió “uno de los ataques con drones más masivos de los últimos tiempos”.