El fondo noruego advierte sobre la burbuja bursátil impulsada por la IA

Como si la gran escala de inversiones en inteligencia artificial (IA) no fuera lo suficientemente aterradora, el director del fondo soberano más grande del mundo también está haciendo sonar la alarma.

Nicolai Tangen, director ejecutivo del Fondo de Pensiones Global del Gobierno de Noruega (GPFG), advirtió la semana pasada que, en un colapso extremo del mercado, una pérdida masiva de su cartera de 2,4 billones de dólares (2,07 billones de euros) “no es del todo improbable”.

El fondo, creado para invertir los vastos ingresos del petróleo y el gas del país nórdico, obtuvo una ganancia récord de 1.753 mil millones de coronas noruegas (186 mil millones de dólares/161 mil millones de dólares) en los primeros seis meses del año.

Nicolai Tangen, director del fondo soberano de Noruega, ha presidido un crecimiento récord Imagen: Ole Berg-Rusten/NTB/IMAGO

Sin embargo, Tangen advirtió que el comercio de chips de IA, cuyas elevadas valoraciones ayudaron a impulsar esas ganancias, ahora plantea un riesgo grave. Una fuerte corrección, advirtió, podría potencialmente borrar gran parte de la enorme riqueza acumulada durante los últimos 30 años.

Durante lo que Tangen llamó un período “anormal” de bajos impuestos, baja inflación y bajas tasas de interés, las inversiones ahora financian aproximadamente una cuarta parte del presupuesto del gobierno noruego.

Por qué los gestores de fondos siguen invirtiendo a pesar de las preocupaciones sobre la IA

Si bien Tangen puede parecer demasiado alarmista, Bill Megginson, un destacado investigador de fondos soberanos, cree que muchos administradores de fondos establecidos comparten su postura cautelosa sobre las valoraciones de las acciones, pero están “manteniendo el rumbo, mareadamente”.

“Pocos directivos están dispuestos a tomar ganancias cuando un desarrollo tecnológico tan fundamental, impulsado por niveles literalmente sin precedentes de gasto de capital, muestra poca evidencia de fragilidad”, dijo a DW Megginson, profesor de finanzas de la Universidad de Oklahoma.

Se espera que las principales empresas de tecnología inviertan más de 1 billón de dólares en infraestructura relacionada con la IA, como chips, centros de datos e infraestructura energética, en la carrera por igualar o superar a la inteligencia humana.

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Mientras tanto, China está desarrollando modelos de IA capaces a una fracción del costo de sus rivales en Estados Unidos.

El Banco de Pagos Internacionales advirtió en junio que la “exuberancia” de la IA corre el riesgo de terminar en una quiebra si los rendimientos no alcanzan las expectativas.

Por qué el fondo de riqueza de Noruega no puede cubrir fácilmente el riesgo

A diferencia de los fondos soberanos de Arabia Saudita o Singapur, que realizan grandes inversiones en capital privado, infraestructura y bienes raíces, Noruega sigue en gran medida una estrategia de inversión basada en puntos de referencia al comprar fondos indexados que siguen los principales mercados globales.

La tecnología representa aproximadamente un tercio de las inversiones en acciones del fondo.

“El fondo petrolero sigue una estrategia de índice global muy pasiva y ampliamente diversificada”, dijo a DW Karin Thorburn, catedrática de investigación en finanzas de la Escuela Noruega de Economía.

Aunque este enfoque “elimina gran parte de la incertidumbre de elegir acciones individuales”, Thorburn dijo que los administradores de fondos GPFG de Noruega “casi no tienen espacio para desviarse del índice o cubrirse activamente”.

Un mandato gubernamental estricto significa que el fondo noruego no puede tomar posiciones protectoras significativas, incluida la tenencia de grandes cantidades de efectivo.

La mayoría de los inversores institucionales, por otro lado, se protegen comprando opciones o futuros, cuyo valor aumenta cuando las inversiones habituales, como las acciones, caen, compensando algunas de las caídas.

Thorburn, que formó parte de un panel del gobierno noruego en 2022 que investigó los crecientes riesgos geopolíticos para el fondo, dijo que los gestores de cartera confían en el conocimiento colectivo de los mercados financieros.

“Si empezaras a apostar contra los mercados, podrías acertar el 50% de las veces, pero también equivocarte el 50% de las veces”, afirmó. “Así que, sabiamente, el gobierno ha decidido que no hagamos eso”.

¿Cuán vulnerable es el fondo de Noruega a una liquidación impulsada por la IA?

Javier Capape, especialista en fondos soberanos con sede en Madrid, cree que Noruega está “inusualmente expuesta” a través de su estrategia de inversión de aproximadamente 70% en acciones y 30% en bonos.

“No describiría a Noruega como literalmente ‘sin cobertura'”, dijo Capape, señalando que Norges Bank Investment Management, una unidad del banco central que administra el fondo soberano del país, también utiliza derivados de divisas, tasas de interés y acciones para protegerse contra una crisis.

La estrategia de Noruega también contrasta marcadamente con la de Berkshire Hathaway, hasta el año pasado dirigida por uno de los inversores más exitosos del mundo, Warren Buffett.

Berkshire actualmente cuenta con alrededor de 365 mil millones de dólares en efectivo y bonos del Tesoro a corto plazo.

Sin embargo, el fondo de Noruega se beneficia de las continuas entradas de ingresos por petróleo y gas procedentes de sus yacimientos del Mar del Norte. En 2026, se prevé que esta cifra equivaldrá a 63.000 millones de euros.

El capital privado y el sector inmobiliario también enfrentan riesgos

Si bien sus pares asiáticos y de Medio Oriente están más diversificados, enfrentan riesgos similares en sus inversiones alternativas.

Algunos fondos de capital privado han suspendido o limitado temporalmente los retiros de los inversores debido a una grave restricción de liquidez. El sector inmobiliario comercial ha tenido un rendimiento inferior desde la pandemia de COVID-19, especialmente el sector de oficinas.

Capape señaló que, a nivel mundial, estas inversiones alternativas ahora representan el 24% de las carteras de fondos soberanos.

Nvidia se ha asociado con seis empresas de Wall Street para aumentar el gasto en infraestructura de IA en más de 500 mil millones de dólares. Imagen: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Según el Informe de fondos soberanos de 2026, estos fondos gestionan ahora más de 15 billones de dólares en activos en todo el mundo, frente a aproximadamente 3 a 4 billones de dólares durante la crisis financiera de 2008/09.

Ahora son “la fuente global más importante de capital de inversión tanto para fondos de capital privado como para inversión directa en empresas públicas”, dijo Megginson.

¿Cuánto podría costarle a Noruega una corrección del mercado impulsada por la IA?

Después de un fuerte retroceso en junio y julio, muchas acciones relacionadas con la IA se han recuperado, con Nvidia, Amazon y Microsoft aumentando en dos dígitos en las últimas semanas.

Algunos analistas ahora esperan que las acciones de IA alcancen nuevos máximos históricos para fin de año. Aunque lo que sigue es una incógnita.

“El propio Norges Bank Investment Management ha puesto a prueba una corrección de IA, estimando que tal escenario podría reducir el valor de todo el fondo en alrededor de un 18%”, dijo Capape.

Esto representaría una pérdida de alrededor de 432 mil millones de euros del valor del fondo, el equivalente a casi siete años de ingresos energéticos de Noruega.

Editado por: Tim Rooks