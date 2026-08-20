La eutanasia de un delfín en Six Flags en Vallejo genera llamados para la reubicación de otros delfines

VALLEJO, California.- Un delfín nariz de botella que pasó más de cuatro décadas en Six Flags Discovery Kingdom en Vallejo fue sacrificado el mes pasado después de años en cautiverio, lo que llevó a un grupo de derechos de los animales a renovar los pedidos para que los delfines restantes del parque sean trasladados a santuarios costeros.

Chelsea era un delfín mular que formaba parte del programa de mamíferos marinos de Six Flags Discovery Kingdom y se utilizaba en espectáculos y encuentros con visitantes.

La vida de Chelsea terminó el 14 de julio. Su entrada en el Informe de Inventario de Mamíferos Marinos, un registro federal mantenido por el Servicio Nacional de Pesca Marina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para rastrear delfines y otros mamíferos marinos mantenidos en cautiverio, enumera la causa de su muerte como eutanasia debido a “múltiples enfermedades crónicas recurrentes” y una “calidad de vida en declive”.

Esta muerte se ha convertido en el foco más reciente del grupo en su crítica de larga data a los delfines mantenidos en cautiverio para entretenimiento.

Mavrick, un delfín nariz de botella del Atlántico de dos meses, en primer plano, es visto nadando con su madre, Chelsea, en Six Flags Discovery en Vallejo, California, el 24 de enero de 2008. (Foto AP/Rich Pedroncelli)

El lunes, PETA envió una carta al director ejecutivo de Six Flags Entertainment Corp., John Reilly, pidiéndole a la compañía que pusiera fin a sus encuentros de nado con delfines y se comprometiera a trasladar a los delfines supervivientes en Discovery Kingdom a santuarios costeros. Estos santuarios permitirían a los animales vivir en entornos más grandes y naturales mientras permanecerían bajo el cuidado humano.

Six Flags Discovery Kingdom no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la muerte de Chelsea o los llamados de PETA para realizar cambios en el programa de delfines del parque.

La presidenta de PETA, Tracy Reiman, dijo que Chelsea pasó más de 40 años confinada en tanques y criticó al parque por criar y utilizar delfines en espectáculos y encuentros con visitantes.

“Durante más de 40 años, Six Flags Discovery Kingdom condenó a Chelsea a una vida de miseria en una piscina triste y poco profunda”, dijo Reiman en un comunicado.

En su carta a Reilly, PETA señaló la historia de Chelsea como un ejemplo de por qué cree que Six Flags debería alejarse por completo del entretenimiento con delfines. La organización dijo que los delfines tienen necesidades sociales y físicas complejas que no pueden satisfacerse en cautiverio y citó preocupaciones de bienestar que incluyen estrés, enfermedades y comportamiento anormal.

El grupo colocó la muerte de Chelsea en el contexto de un alejamiento más amplio de las atracciones con delfines en cautiverio, señalando en su carta que varias compañías de viajes importantes ya no venden boletos para lugares que ofrecen encuentros con delfines y que algunos países han restringido o prohibido el cautiverio de delfines.

“El Chelsea merecía un futuro más allá de los tanques de hormigón”, escribió Reiman en la carta. “Es demasiado tarde para ella, pero todavía hay tiempo para hacer lo correcto por los delfines supervivientes.





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