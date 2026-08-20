La deuda nacional alcanza los 40 billones de dólares y el príncipe Harry y Meghan se mudarán al Reino Unido: Morning Rundown

La deuda nacional alcanza los 40 billones de dólares y no se vislumbra ninguna desaceleración. La muerte de Hayden Panettiere reaviva el debate sobre el trato que se da a las estrellas infantiles en Hollywood. Y por qué Florida podría tener un papel enorme en las elecciones de noviembre.

Esto es lo que debe saber hoy.

La deuda nacional alcanzó los 40 billones de dólares. Washington se encoge de hombros.

La deuda nacional del país ahora. asciende a más de 40 billones de dólaressin signos de desaceleración. Desde 2020, la deuda estadounidense ha crecido un 68%, mientras que el déficit se ha duplicado.

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Los consumidores estadounidenses se enfrentan a precios más altos en todo, desde tarjetas de crédito hasta hipotecas. Y nada de eso parece importar mucho en Washington.

El presidente Donald Trump y el Congreso controlado por los republicanos han promulgado una agenda que aumenta la deuda. La cuestión adquirió aún mayor urgencia esta semana, cuando los costos de endeudamiento del gobierno comenzaron a dispararse, pero prácticamente no ha habido presión política para hacer algo con respecto al déficit. Ayer, El Departamento del Tesoro intervino para intentar volver a controlar los tipos a largo plazo.

El presidente permanece impasible. Horas antes de que la deuda alcanzara oficialmente el sombrío punto de referencia, cuando se le preguntó si los estadounidenses deberían preocuparse por la volatilidad del mercado de bonos, Trump respondió: “Tenemos un país muy poderoso y estamos impulsando estas tasas de interés”.

Los consumidores y las empresas pronto podrían empezar a pagar un precio. Un endeudamiento público excesivo puede debilitar el poder adquisitivo del dólar, reduciendo los niveles de vida y socavando la estabilidad del mercado.

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Nuevos mapas convierten a Florida en un actor clave en la lucha por la mayoría en la Cámara de Representantes

00:10 Moskowitz gana las primarias demócratas del distrito 25 de Florida 00:0000:00

Puede que Florida haya desaparecido como campo de batalla presidencial, pero podría ayudar a decidir quién controla la Cámara. Hasta media docena de titulares de ambos partidos están en peligro político.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de sólo tres escaños a nivel nacional para tomar el control de la Cámara. El nuevo mapa del gobernador Ron DeSantis creó cuatro escaños adicionales de tendencia republicana. El distrito rediseñado del área de Orlando del representante Darren Soto favorece a los votantes de Trump, lo que convierte a Soto en uno de los demócratas más vulnerables del país. Y aunque el escaño del representante demócrata Jared Moskowitz en el sureste de Florida fue totalmente rediseñado, es posible que esté en una posición única para ganar las elecciones generales.

Sin embargo, hay cierto terreno republicano que se considera más difícil de defender que bajo las líneas anteriores del Congreso.

Vea qué distritos y candidatos se ven afectados.

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Trump dijo que lo hará reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un este año.

Un ingeniero del Servicio de Parques Nacionales advirtió la administración Trump sobre el piso de la piscina reflectante del Monumento a Lincoln que se estaba pelando casi un mes antes de que se presentara un caso de vandalismo.

Para suscriptores: La sorprendente respuesta del debate de la senadora Darline Graham sobre su falta de experiencia en seguridad nacional se fue algunos habitantes de Carolina del Sur quedaron estupefactos.

El reportero político senior de NBC News, Jon Allen, habló con los votantes en Iowa y Ohio en el cuarto día de su viaje por algunos de los campos de batalla más importantes del país. “La gente está harta de una guerra que no quería”, dijo un barbero que predice que habrá una “ola azul” en noviembre. Mira el vídeo completo aquí.

Un nuevo análisis del trato que Hollywood da a las estrellas infantiles

La impactante muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha reavivado el debate sobre el tratamiento de las estrellas infantiles en Hollywood. En su edad adulta, Panettiere recordó haberse sentido como un “pequeño soldado” y dijo que sentía que “no nunca fue una opción”. Dijo que tomó drogas por primera vez a los 16 años para aumentar su energía en la alfombra roja mientras promocionaba “Heroes”. Ayer, una fuente confirmó que la DEA se ha sumado a la investigación en la muerte del actor.

Los esfuerzos de la última década para crear protecciones para los niños artistas han incluido la introducción de nuevos defensores de los niños en el set y un endurecimiento de las leyes sobre las personas que trabajan con menores. Pero fuentes de la industria dicen que el mosaico de políticas no ha seguido el ritmo de la creciente conciencia sobre los posibles peligros para la salud mental del estrellato infantil.

Una mirada más cercana a algunas de las nuevas reglas para niños en los sets.

El príncipe Harry y Meghan volverán a cruzar el charco

El duque y la duquesa de Sussex y sus dos hijos están haciendo las maletas para partir del sur de California hacia el Reino Unido, dijo una fuente familiarizada con los planes de la pareja. El príncipe Harry y Meghan, junto con sus hijos Archie y Lilibet, viven en el próspero enclave costero de Montecito desde 2020, cuando la pareja se alejó de sus deberes reales.

El príncipe Harry y Meghan no volverán a desempeñar sus deberes reales ni vivirán en una residencia real. Aún no está claro cómo será la seguridad, un punto de gran discordia en el pasado entre el príncipe y la realeza.

Más sobre la relación de Harry con su padre, el rey Carlos, y su hermano, el príncipe William.

Selección del personal: Después de los recortes de cupones de alimentos de Trump, los niños temen no tener suficiente para comer

En Texas, una niña de 6 años se paró frente al refrigerador de su familia, esperando que la comida apareciera mágicamente. En Delaware, una niña de 11 años se preguntó por qué su familia ya no podía permitirse el lujo de Cinnamon Toast Crunch, su cereal favorito, y preguntó: “Mamá, ¿estamos bien?”. En Nueva Jersey, cuatro hermanos querían que su madre comprara alimentos. â€”En este momento no podemos â€”les dijoâ€”. Lo que no dijo fue que había estado comiendo hielo para guardarles el resto de la comida.

Más de un millón de niños menos reciben asistencia nutricional federal desde que la administración Trump recortó los fondos el verano pasado como parte de su “gran y hermoso proyecto de ley”. Durante el último mes, entrevisté a familias cuyos beneficios se suspendieron o retrasaron para comprender el efecto que esto ha tenido en los niños. Lo que aprendí fue sorprendente: en muchos hogares, a los niños les preocupa pasar hambre. – Elizabeth Chuckreportero nacional

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Las siete personas a bordo del helicóptero que se estrelló en una zona remota de Kenia han muerto. Entre los pasajeros se encontraban cinco estadounidenses y un ejecutivo de Telemundo.

El brote de salmonella vinculado a los jalapeños contaminados aún no ha terminadocon al menos 431 personas en 32 estados reportadas enfermas, dijeron los CDC.

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