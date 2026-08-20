Al menos 13 muertos en Kyiv mientras Ucrania se enfrenta a la escasez de defensa aérea

Al menos 13 personas han muerto y 40 han resultado heridas en los últimos ataques rusos contra la capital ucraniana, dijo el primer ministro de Ucrania, mientras Kiev sigue enfrentando una escasez de misiles de defensa aérea.

Bloques de apartamentos y almacenes fueron atacados en toda la ciudad durante la noche, dijo el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, mientras que un hospital infantil y una escuela también sufrieron daños.

Las muertes fueron el resultado de la escasez de misiles de defensa aérea, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cuyo suministro Kiev depende de los aliados occidentales.

En declaraciones a BBC News en un bloque de apartamentos destrozado en Kiev, el alcalde Vitali Klitschko dijo que Ucrania necesitaba “municiones, sistemas antimisiles; necesitamos el apoyo de nuestros socios”.

Al reunirse con los residentes cuyos pisos fueron destruidos en el distrito de Solomianskyi, dijo que “es muy importante contar con el apoyo de nuestros socios”.

El parlamentario ucraniano Oleksiy Goncharenko dijo a la BBC que Ucrania está “absolutamente desprotegida” de los ataques con misiles balísticos y “no puede hacer nada” sin interceptores.

En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, dijo: “Rusia está utilizando esto para intentar destruir tanta infraestructura como sea posible.

“Para nosotros es muy doloroso porque morimos aquí todos los días sin estos interceptores”.

En un mensaje en Telegram, Zelensky dijo que “mientras Ucrania no tenga suficientes armas antibalísticas, Rusia no pensará seriamente en la paz”.

Y añadió: “Los interceptores de los Patriots aún no han sido reemplazados y se necesitan todos los días. Cada misil adicional salva la vida de nuestra gente”.

Una actualización publicada por la Fuerza Aérea de Ucrania el jueves por la mañana implicaba que ninguno de los misiles balísticos rusos utilizados durante la noche fue interceptado.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que utilizó armas aéreas, terrestres y marítimas para atacar instalaciones y almacenes militares.

Ucrania ha dependido del suministro estadounidense de misiles interceptores Patriot para combatir los misiles balísticos rusos, pero Estados Unidos ha utilizado gran parte de su arsenal durante la guerra en el Medio Oriente y ha estado suministrando menos a Ucrania.