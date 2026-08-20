Rumanía destruye un dron cerca de un proyecto de gas y culpa a Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió el jueves que la UE se enfrentaba a una campaña de “guerra híbrida” después de que un avión rumano destruyera un dron marino cerca del proyecto de gas Neptun Deep.

Los drones y las minas vinculados a la guerra de Rusia en Ucrania se han convertido en un problema creciente para Rumania, miembro de la OTAN, que comparte frontera con Ucrania.

Desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Rumania ha visto múltiples casos de drones entrando en su espacio aéreo o minas flotando en el Mar Negro.

Lo que Rumanía y la UE dijeron sobre el dron

El presidente de Rumania culpó del incidente del jueves con aviones no tripulados a Moscú.

“Condeno enérgicamente la intensificación de este tipo de incidentes irresponsables por parte de la Federación Rusa”, escribió el presidente Nicusor Dan en una publicación en X. “Seguimos vigilantes junto a los aliados de la OTAN para defendernos y repeler tales desafíos”.

La jefa de la UE, von der Leyen, dijo que el bloque debe impulsar sus esfuerzos de defensa para poder “disuadir la provocación y la agresión”.

“Está en marcha una creciente campaña de amenazas que inquieta a nuestros ciudadanos y busca dividir nuestra Unión”, añadió.

Se espera que el proyecto Neptun Deep, propiedad de OMV Petrom y el productor estatal de gas Romgaz, convierta a Rumania en el mayor productor de gas de la UE cuando entre en funcionamiento en 2027.

¿Qué pasó con el dron?

Los aviones F-16 fueron desplegados después de que el dron marino fuera avistado por un barco comercial a unos cientos de metros del proyecto de gas marino Neptun Deep a las 6:28 am hora local (0328 GMT), dijo el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa rumano, Radu Miruta, dijo que el dron estaba “cargado con explosivos”.

“Para proteger las vidas de varios cientos de personas que trabajan en la plataforma y asegurar la infraestructura crítica, se tomó la decisión de destruir (el dron marino)”, dijo Miruta, añadiendo que Ucrania había confirmado que el dron no pertenecía a sus fuerzas.

Por otra parte, Rumania informó que un avión no tripulado se estrelló en una zona despoblada de su territorio la madrugada del jueves durante los últimos ataques de Rusia contra Ucrania.

A principios de este mes, buzos del ejército también destruyeron dos drones tipo Gerbera que se vieron a la deriva en la zona económica exclusiva cerca del mismo proyecto Neptun Deep.

Un dron ruso ataca un edificio de apartamentos en Rumania Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Rob Turner

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