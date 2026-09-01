El baby boom récord saca del borde del abismo al loro más pesado del mundo

Ha habido un baby boom entre una de las especies de loros más amenazadas del mundo, y los funcionarios de Nueva Zelanda están graznando al respecto.

Se ha añadido un récord de 90 polluelos al conteo del loro kakapo en peligro de extinción, elevando la población a un récord de 325 aves, dijo el martes el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda en un comunicado.

Este año se criaron los polluelos de este ave originaria de Nueva Zelanda. El más joven tiene ahora 150 días, un hito en el que los pajaritos se consideran lo suficientemente independientes como para agregarlos a la cuenta.

Y cada pájaro cuenta.

Los loros verdes no vuelan y caminan como patos, lo que los convierte en un blanco fácil para los depredadores terrestres. El kakapo es también la especie de loro más pesada, y los machos pesan hasta 9 libras.

También se cree que estas aves brillantes, con plumaje de color amarillo verdoso finamente manchado y grandes picos grises, se encuentran entre las especies de aves más longevas, alcanzando entre 60 y 90 años, según el comunicado del departamento.

Los conservacionistas afirman que los loros nocturnos con cara de búho siguen en peligro crítico de extinción.

“Todavía queda un largo camino de recuperación por delante, pero noventa polluelos en una sola temporada es un récord. En los primeros años de recuperación, se necesitaron 16 años para producir esa cantidad de polluelos”, dijo Deidre Vercoe, gerente de operaciones de recuperación de kakapo del departamento.

“Tuvimos un intervalo de cuatro años entre las temporadas de reproducción, por lo que es fantástico ver finalmente aumentar la población”, dijo en un comunicado. “También es un hito importante para la especie, ya que la última vez que se cree que la población superó las 300 aves puede haber sido hace 75 años”.

El Programa de Recuperación del Kakapo comenzó en 1995 con una población de sólo 51 aves, incluidas sólo 20 hembras. Desde entonces, la especie ha pasado por 13 temporadas de reproducción, y los esfuerzos de recuperación están trabajando para superar los desafíos asociados con la baja diversidad genética, incluida la infertilidad y el bajo éxito de eclosión. La exitosa temporada también resalta la importancia de crear más hábitats libres de depredadores para la especie.

Cada kakapo del programa está equipado con un pequeño transmisor de radio en la mochila para ayudar a rastrear su ubicación y monitorear sus niveles de actividad, dicen los conservacionistas.