El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, prestó juramento para su segundo mandato mientras su oponente estaba detenido

El Presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, ha prestado juramento para un segundo mandato de cinco años tras unas elecciones controvertidas y la arresto de su principal oponente bajo cargos de traición.

Hichilema, a quien se atribuye la estabilización de la economía, obtuvo la victoria el 13 de agosto con el 60% de los votos, según los resultados oficiales. El subcampeón Brian Mundubile, que recibió el 38%, alegó que el resultado había sido manipulado.

No pudo presentar una impugnación legal del resultado ya que los tribunales quedaron cerrados la semana pasada en el último día en que se podía presentar un caso.

Los observadores electorales dijeron que si bien el día de las elecciones fue en gran medida pacífico, algunos han planteado dudas sobre el proceso de recuento de votos.

Los observadores de la Unión Europea dijeron que el personal de muchos centros de recuento no registró los resultados en las actas tan pronto como fueron anunciados y citaron una verificación débil entre las entradas digitales y los registros en papel.

Añadió que los escrutadores frecuentemente pausaban los procedimientos mientras esperaban instrucciones de la sede.

El día después de las elecciones, las fuerzas de seguridad allanaron una propiedad en la capital, Lusaka, vinculada a Mundubile, mataron a un ex ministro del gabinete y arrestaron a varios políticos de la oposición.

Las autoridades acusaron a la oposición de planear una insurrección armada, lo que negaron.

Mundubile y su compañero de fórmula, Makebi Zulu, se habían escondido. Fueron detenidos por la policía la semana pasada y acusados ​​el fin de semana.

Cuando Hichilema, de 64 años, asumió el cargo en 2021 después de una victoria aplastante, Zambia había incumplido recientemente su deuda internacional y tenía una tasa de inflación anual de más del 24%.

“Heredamos un país desintegrado… la economía estaba decayendo”, dijo Hichilema a la BBC en Lusaka antes de las elecciones.

El ex empresario negoció una reestructuración de la deuda y recompuso las relaciones con los acreedores extranjeros. La inflación también ha bajado, pero los precios siguen subiendo y muchos siguen luchando con el coste de la vida.

Hichilema ahora quiere construir sobre los cimientos que dijo haber sentado durante los últimos cinco años.

Prestó juramento el martes en medio de escenas de júbilo, mientras miles de seguidores se reunían para celebrar la toma de posesión.

Los presidentes de Kenia, Botswana, Zimbabwe, Namibia y Tanzania se encuentran entre varios líderes africanos que asistieron a la ceremonia de inauguración en el Estadio de los Héroes Nacionales de la capital.

Hichilema prestó juramento junto a su compañero de fórmula, Mutale Nalumango.