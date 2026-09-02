El USS Abraham Lincoln llega a Tailandia después de un despliegue prolongado en Irán

LAEM CHABANG, Tailandia – El portaaviones USS Abraham Lincoln llegó el miércoles a un puerto en el este de Tailandia, donde miles de marineros e infantes de marina estadounidenses desembarcan por primera vez en más de 280 días después de un despliegue récord en el Medio Oriente.

El costo del despliegue de más de nueve meses, la mayor parte del cual se dedicó a apoyar operaciones militares en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, fue visible en el portaaviones cuando llegó al puerto de Laem Chabang en la provincia de Chonburi. La pintura se ha desgastado y el metal de debajo está oxidado en el buque de guerra de 1.092 pies, que es uno de los más grandes del mundo.

El Lincoln está en Tailandia para una parada de “descanso y relajación” de cuatro días en su camino a casa en San Diego después de haber pasado semanas en los titulares mientras el prolongado despliegue generaba preocupaciones sobre la escasez de suministros y el efecto en la salud mental de los marineros.

El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln. Mithil Aggarwal / NBC News

La Marina de los EE.UU. confirmó la llegada del barco en un comunicado, diciendo que el grupo de ataque Lincoln llegó a Laem Chabang mientras el destructor USS Frank E. Petersen Jr. atracaba en la cercana Sriracha y el crucero de misiles guiados USS Robert Smalls se dirigía a Map Ta Phut en la vecina provincia de Rayong.

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La Marina dijo que era la primera escala portuaria completa del Lincoln después de 286 días en el mar desde que comenzó el despliegue en noviembre.

“Nuestra llegada a Laem Chabang brinda una oportunidad bien merecida para que nuestros marineros e infantes de marina descansen y recarguen energías”, dijo el Contralmirante Robert E. Loughran, comandante del Carrier Strike Group 3. “También subraya la asociación y alianza fuerte y duradera entre Estados Unidos y Tailandia”.

Se espera que unos 5.000 marineros e infantes de marina salgan a las calles de Pattaya, una ciudad turística costera cercana que es uno de los destinos turísticos más populares de Tailandia. Cada miembro del servicio tendrá tres “días de libertad” y un día de servicio a bordo del barco, dijo un oficial militar estadounidense.

A la llegada del Lincoln por la mañana, se pudo ver a los miembros del servicio trabajando a bordo de la cubierta mientras los altavoces reproducían anuncios sobre el proceso de desembarco. Se escuchó un silbido en la cubierta, una tradición de la Marina que indica que se llega a tierra.

El Lincoln frente al puerto de Laem Chabang el miércoles. Anthony Wallace/AFP vía Getty Images

Alrededor de la 1 pm hora local (2 am ET), los miembros del servicio comenzaron a desembarcar del barco vestidos de civil, algunos con mochilas. Un miembro del servicio llevaba sus palos de golf. Esperándolos al otro lado del camino había docenas de camionetas y autobuses Ford. alineados en columnas para llevarlos a la ciudad.

“Por favor, compórtense lo mejor posible”, se escuchó decir a un oficial al mando por el altavoz.

Un miembro de la tripulación en la cabina de vuelo del Lincoln el miércoles. Anthony Wallace/AFP vía Getty Images

Los habitantes de Pattaya, dependiente del turismo, han esperado ansiosamente la llegada del Lincoln, que apareció desde la costa después del amanecer antes de dar un amplio giro y refugiarse en una importante terminal de carga.

Los funcionarios de Pattaya, donde las llegadas de turistas internacionales han disminuido debido a las interrupciones en los viajes y al aumento de los precios del combustible derivados del conflicto en el Medio Oriente, dicen que se espera que la visita inyecte alrededor de 3 millones de dólares en la economía local.

Las autoridades de Pattaya han intensificado la seguridad, con patrullas policiales intensificadas y controles a lo largo de las carreteras. Las empresas aquí también están tratando de cortejar a los marineros, y algunas colocan pancartas para darles la bienvenida.

Un restaurante en Pattaya el martes. Sakchai Lalit/AP

Wichai Yuankham, de 35 años, un trabajador de una fábrica que vino a presenciar la llegada de los barcos, dijo que la visita naval fue un impulso bienvenido para la economía local.

“Estoy emocionado de ver el destructor atracar”, dijo. “Esta es la primera vez que veo el destructor y me siento bien al verlo, y podemos presumir de ello ante nuestros países vecinos”.