La estrella de la lucha libre profesional Tessa Blanchard se une a Major League Wrestling y apunta a la cima de la división femenina

Tessa Blanchard ha encontrado un nuevo hogar para la lucha libre profesional en EE. UU.

Blanchard reveló el lunes en una entrevista con “Inside the Ring” de TMZ que se unirá a Major League Wrestling (MLW). La compañía dijo que hará su debut en MLW Fightland el 12 de septiembre en Charleston, Carolina del Sur.

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“La corona es pesada, pero el legado no se te entrega… se forja bajo presión”, dijo en un comunicado de prensa. “Me he ganado mi lugar como uno de los mejores del mundo en lo que hago, pero no vengo a MLW para descansar en el nombre de Blanchard. MLW está trayendo algo de la acción más pura y contundente del deporte actual, y el ‘Diamante innegable’ pertenece justo a la cima”.

Blanchard se separó de Total Nonstop Action Wrestling (TNA) en junio.

Blanchard es un luchador profesional de tercera generación. Es hija de Tully Blanchard y nieta del renombrado promotor Joe Blanchard. Ella también es la hijastra de Magnum TA.

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La relación de MLW con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) hace que Blanchard sea una buena opción para la empresa. La promoción ha utilizado talentos de CMLL durante sus shows y han realizado eventos conjuntos, incluida Lucha Apocalypto en Chicago este año.

En CMLL, Blanchard ganó el Gran Premio Internacional Femenino y fue campeona en parejas femenina del CMLL con Lluvia.

Se une a una división que ya incluye nombres repletos de estrellas como Shotzi, Scarlett Bordeaux, Lady Frost y Priscilla Kelly. Shotzi actualmente posee el Campeonato Mundial Femenino MLW.

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Fightland es uno de los eventos más importantes de MLW en su calendario. Se espera que Killer Kross, Matt Riddle, Austin Aries y Trevor Lee estén en la cartelera.