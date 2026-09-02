La guerra y las sanciones profundizan la crisis de combustible de Irán

Sólo unos días después de que Washington anunciara una nueva ronda de sanciones económicas contra Irán, la escasez de gasolina en el país se ha vuelto cada vez más visible en las calles.

En ciudades de todo Irán, los conductores informan de esperas de horas en las estaciones de servicio. Los vídeos que circulan en las redes sociales muestran a algunas personas llegando antes de la medianoche o durmiendo en sus coches para conseguir combustible a la mañana siguiente. Algunas estaciones están cerrando antes de atender a todos los que están en la fila.

La situación es aún más difícil para el diésel. Los camioneros dicen que las colas en las estaciones de servicio cercanas a las principales ciudades pueden extenderse por kilómetros, lo que los obliga a esperar durante la noche simplemente para obtener suficiente combustible para regresar al trabajo.

Irán ya enfrenta un déficit de gasolina de aproximadamente 15 millones de litros (aproximadamente 4 millones de galones) por día. Los daños de la guerra, las dificultades para importar productos refinados y el endurecimiento del bloqueo estadounidense han hecho que un viejo problema estructural sea mucho más difícil de manejar.

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Horas de cola por unos litros

Un residente de Karaj, una ciudad al oeste de la capital, Teherán, dijo a DW que algunas estaciones de servicio limitaban las compras individuales a unos 5 litros (aproximadamente 1,3 galones).

“Estoy en la fila de gasolina en este momento. Me tomó alrededor de 45 minutos llegar hasta aquí”, dijo. “Ayer fui a varias estaciones. Algunas estaban cerradas, algunas no tenían gasolina y otras tenían colas muy largas”.

Dijo que regresó a las 6 de la mañana del día siguiente con la esperanza de evitar las multitudes, pero nuevamente se encontró con una larga fila.

Sospecha que la escasez se está utilizando en parte para preparar a la opinión pública para los precios más altos de la gasolina, una afirmación que no pudo verificarse de forma independiente.

Para los camioneros, esperar significa perder ingresos.

“Pasamos toda nuestra vida en el sector del diésel o en la carretera”, dijo un conductor. Describió haber dormido en una estación mientras esperaba un camión cisterna que podría llegar alrededor del mediodía y abastecer sólo a unas pocas docenas de camiones.

Otro conductor dijo que había estado esperando desde las 8 de la mañana después de no conseguir diésel el día anterior.

Para los conductores cuyos ingresos dependen directamente de mantener sus vehículos en movimiento, cada día perdido aumenta los costos de seguros, llantas, aceite, reparación y mantenimiento.

¿Irán está adulterando su gasolina?

La escasez ha coincidido con el uso de metanol en la gasolina de producción nacional.

Vahid Ghaneifard, director ejecutivo de Persian Gulf Star Oil Company, confirmó recientemente que la refinería había comenzado a probar el metanol como oxigenante en su gasolina.

La compañía dice que el metanol constituye alrededor del 0,5% de la mezcla. Las autoridades de refinación de Irán dicen que el estándar nacional de combustible permite concentraciones de metanol de hasta el 3%.

Los funcionarios insisten en que el ensayo cumple con los requisitos técnicos, pero el momento ha alimentado las sospechas del público.

Los videos compartidos en línea muestran a automovilistas sosteniendo botellas de combustible inusualmente transparente y afirmando que la calidad de la gasolina se ha deteriorado.

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Algunos han alegado que se está mezclando agua o exceso de alcohol con los suministros. Las acusaciones no han sido corroboradas de forma independiente.

Sin embargo, se ha confirmado al menos un incidente relacionado con la contaminación del agua. En la ciudad de Rafsanjan, las autoridades locales reconocieron que se había mezclado agua con gasolina en una estación de servicio después de que vídeos mostraran problemas a coches y motocicletas.

Las autoridades dijeron que el incidente se debió a una falla técnica y estaban siendo investigados.

Crece la desconfianza sobre la calidad del combustible

Para los automovilistas que ya enfrentan escasez, los incidentes aislados pueden reforzar temores más amplios.

Un residente de Teherán dijo a DW que había gastado alrededor de mil millones de tomans (alrededor de 5.250 dólares (4.529 euros) al tipo de cambio actual) en reparar su automóvil después de que le fallara el cigüeñal. Creía que la gasolina de mala calidad había causado el daño, aunque tal conexión no se ha establecido de forma independiente.

Dijo que era reacio a protestar públicamente.

Otro residente de Rey, al sur de Teherán, dijo a DW que los automovilistas se habían reunido frente a una estación de servicio después de que varios automóviles sufrieran daños tras repostar combustible.

La preocupación no es simplemente técnica, ya que refleja un colapso más profundo de la confianza entre los consumidores y las autoridades en un momento en que el gobierno también está discutiendo precios más altos de la gasolina y el diésel.

Teherán ha argumentado que el actual sistema de subsidios fomenta el consumo excesivo y el contrabando e impone una carga insostenible a las finanzas estatales.

Pero los consumidores señalan otros problemas, como automóviles ineficientes, transporte público inadecuado e ingresos que no han podido seguir el ritmo de la inflación.

¿Se está preparando un aumento de precios?

El economista Hassan Mansour cree que el gobierno está preparando el terreno político para un aumento de los precios de la energía.

Los funcionarios han argumentado repetidamente que los precios de la gasolina iraní son artificialmente bajos, que grandes volúmenes se contrabandean al extranjero y que la economía consume mucha más energía por unidad de producción que países comparables.

La solución propuesta es acercar los precios internos de los combustibles a los niveles internacionales.

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“Una vez más, el gobierno se encuentra preparando el terreno para aumentar el precio de los vectores energéticos”, afirma Mansur a DW.

Pero el problema va más allá de la gasolina subsidiada.

Mansour señaló la situación financiera de la industria petrolera de Irán. Los documentos presupuestarios indican que la Compañía Nacional de Petróleo de Irán tiene decenas de miles de millones de euros en deuda con el banco central y los bancos comerciales, mientras que la compañía también debe sumas sustanciales al Fondo Nacional de Desarrollo y enfrenta importantes obligaciones fiscales.

Cuando estas deudas no pueden pagarse de manera realista, argumentó Mansour, debilitan las finanzas estatales y contribuyen indirectamente a la inestabilidad monetaria y la inflación.

Por lo tanto, aumentar los precios de la gasolina podría servir como medida de gestión de la demanda y como fuente de ingresos adicionales.

Una elección políticamente peligrosa

El gobierno tiene pocas opciones fáciles.

Si bien las importaciones son más difíciles de financiar y transportar, la producción nacional tiene dificultades para seguir el ritmo del consumo.

Aumentar rápidamente la producción requiere inversión y tecnología, mientras que reducir el consumo significa racionar el combustible de manera más agresiva o aumentar los precios. Sin embargo, ambos conllevan riesgos políticos.

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Las autoridades iraníes recuerdan lo que sucedió en noviembre de 2019, cuando un repentino aumento del precio de la gasolina desencadenó protestas en todo el país, seguidas de una represión mortal y un corte de Internet.

Hoy en día, el entorno económico es considerablemente más frágil.

La guerra ha dañado la infraestructura, las sanciones internacionales se están endureciendo y el poder adquisitivo de los hogares ha caído drásticamente. Las largas colas de combustible son sólo otra fuente de frustración.

Para Teherán, aumentar los precios podría ayudar a reducir el déficit de gasolina.

Pero hacerlo mientras la gente ya espera toda la noche para recibir combustible podría convertir la escasez de energía en otra crisis de ira pública, que es algo mucho más difícil de controlar.

Editado por: Srinivas Mazumdaru