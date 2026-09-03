Noruega incauta un barco ruso en Svalbard para compensar a Ucrania

Los tribunales noruegos ordenaron la incautación de un barco ruso en el Ártico para hacer cumplir parte de una reclamación de compensación de 4.220 millones de dólares (aproximadamente 3.600 millones de euros) ganada por la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz después de la incautación por parte de Moscú de sus activos en Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.

Las autoridades anunciaron que se había impedido que el barco partiera del puerto en el asentamiento minero de carbón ruso de Barentsburg en el archipiélago de Svalbard a última hora del miércoles.

Svalbard es territorio noruego desde 1925, pero es una zona desmilitarizada donde personas de decenas de países, incluida Rusia, pueden establecerse sin visas bajo ciertas condiciones.

El embajador de Rusia en Noruega dijo que Moscú buscaría la liberación del barco a través de canales legales.

Alrededor de dos tercios de Svalbard están designados como parques nacionales y reservas naturales, pero el asentamiento minero de carbón de Barentsburg alberga aproximadamente una décima parte de la población del archipiélago. Imagen: Sergei Malgavko/TASS/Picture Alliance

¿Qué sabemos sobre el Profesor Molchánov¿El barco está siendo confiscado?

El primer grupo en anunciar la incautación del barco fue Covington, el bufete de abogados estadounidense que representa a Naftogaz mientras intenta conseguir la compensación que le concederá la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en 2023.

Rusia se había negado a pagar la multa más los honorarios legales y los intereses en medio de su guerra en curso con Ucrania, y desde entonces Naftogaz ha comenzado a intentar asegurar la incautación y la venta forzosa de activos comerciales rusos a través de los tribunales locales.

“Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir un laudo arbitral internacional”, afirmó el director general en funciones de Naftogaz, Sergii Fedorenko.

Covington dijo que había estado rastreando el barco, el Profesor Molchánovdurante meses. Dijo que su solicitud fue aprobada el lunes por el Tribunal de Distrito de Nord-Troms y Senja, que ordenó al gobernador de Svalbard garantizar que el barco permaneciera en el muelle una vez que llegara.

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La oficina del gobernador de Svalbard emitió posteriormente un comunicado confirmando que el barco había sido incautado y permanecería retenido en Svalbard.

“El gobernador se hará cargo de la tripulación y los pasajeros a bordo del barco en colaboración con Trust Arktikugol”, decía, refiriéndose a la empresa rusa (que significa “Arctic Coal”) que administra el asentamiento minero de Barentsburg.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia de Noruega dijo que la cuestión no concierne directamente al gobierno de Oslo.

“Rusia puede exigir que el tribunal de distrito vuelva a evaluar el caso”, afirmó el Ministerio de Justicia.

¿Cómo respondió Rusia?

El embajador de Rusia en Noruega, Nikolai Korchunov, dijo en un comunicado el jueves que Moscú buscaría la liberación del barco a través de canales legales.

“Insistimos en la liberación inmediata del buque y en garantizar la seguridad de sus pasajeros y tripulación”, afirmó.

El Kremlin también convocó al embajador de Noruega en Moscú para presentar una denuncia formal.

¿Es Svalbard la verdadera influencia de Rusia en el Ártico? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El Profesor Molchánovun buque de investigación reutilizado, llegó a Barentsburg el martes con un grupo de científicos rusos, según un periodista que los acompañaba.

“La incautación no ha tenido ningún impacto en los participantes de la expedición ni en la tripulación del barco. Nadie ha sido arrestado. Todos seguimos con nuestras actividades como siempre”, escribió Andrei Gorbunov, editor en jefe de la radio Komsomolskaya Pravda (KP) en el sitio web de KP.

Dijo que por el momento “la Profesor Mochanov simplemente tiene prohibido salir del puerto de Barentsburg”, y añadió que no estaba claro durante cuánto tiempo seguiría así.

Antes de la guerra en Ucrania, Barentsburg también era el hogar de ciudadanos ucranianos y extranjeros. Pero la mayoría se fue desde entonces, a los ucranianos en particular se les dijo que aceptaran una oferta de ciudadanía rusa o se fueran. Imagen: Sergei Malgavko/TASS/Picture Alliance

¿Qué hay detrás del estatus especial de Svalbard y por qué alberga el asentamiento de Barentsburg?

Svalbard es un archipiélago situado al norte de Noruega continental, en el Círculo Polar Ártico, escasamente poblado y se cree que alberga a algo menos de 3.000 personas.

Fue una base ballenera en los siglos XVII y XVIII y se convirtió en un sitio minero de carbón a principios del siglo XX.

El territorio fue reconocido como parte de Noruega en 1925, pero sólo después del establecimiento en 1920 de un tratado internacional (que hoy en día cuenta con docenas de signatarios) que designaba el área como zona desmilitarizada donde cualquier persona de un estado signatario podía establecerse y trabajar sin visa, siempre que cumpliera ciertas condiciones.

La Unión Soviética finalmente adquirió tres sitios y los desarrolló como ciudades corporativas: Barentsburg, con una población remanente de alrededor de 300 ciudadanos, en su mayoría rusos, el asentamiento casi abandonado de Pyramiden, y Grumant, que ha permanecido como una ciudad fantasma durante décadas.

El turismo se ha convertido en una industria en crecimiento en el austero pero impresionante archipiélago polar.

Editado por: Zac Crellin

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