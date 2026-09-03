NBA: Los Clippers de Los Ángeles multados con 30 millones de dólares por el escándalo de Kawhi Leonard

Los LA Clippers han recibido una multa de 30 millones de dólares (22,2 millones de libras esterlinas) por parte de la NBA por violar las reglas salariales para canalizar millones de dólares al jugador estrella Kawhi Leonard.

La multa, la más grande en la historia de la liga, se produce después de que el informe de la NBA dijera que Leonard presionó a los Clippers para “obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha”. [and] obtener exitosamente esas oportunidades”.

La investigación se abrió en septiembre de 2025 cuando el periodista de podcast Pablo Torre informó que un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares (20,8 millones de libras esterlinas) entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC podría haber infringido las reglas de la liga.

Los Clippers también tendrán que renunciar a cinco selecciones de primera ronda entre 2029 y 2033, mientras que el propietario Steve Ballmer ha sido suspendido de todas las actividades de la liga y del equipo durante 12 meses por su papel en asuntos relacionados con los contratos de patrocinio de Leonard.

El dos veces campeón de la NBA, Leonard, recibió una multa de 700.000 dólares (520.000 libras esterlinas) por parte de la liga.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que estaba “profundamente decepcionado” por las “violaciones flagrantes” de las reglas por parte de los Clippers y dijo que “la severidad de las sanciones refleja la gravedad de las violaciones”.

La presidenta de operaciones comerciales de los Clippers, Gillian Zucker, ha sido suspendida durante un año sin remuneración por proporcionar “declaraciones engañosas a los investigadores”.

La NBA dijo que su investigación de un mes de duración “encontró un patrón de mala conducta y múltiples violaciones significativas de las reglas por parte de la organización Clippers, un infractor anterior de las reglas de elusión del tope salarial”.

Tras el fallo, Leonard, de 35 años, dijo que “acepta toda la responsabilidad” por sus acciones y “lamenta la distracción que esta situación ha causado a los aficionados y a mi familia”.

“Celebré mi contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, totalmente comprometido a cumplir con mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención por parte de nadie de eludir el tope salarial”, escribió en Instagram.

El dos veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA se unió a los Clippers en 2019 y pasó siete años con la franquicia antes de irse este año.

La NBA dijo que “la organización y el personal” de los Clippers estarán sujetos a un programa de cumplimiento y seguimiento supervisado por la liga durante cinco años.