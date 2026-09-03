Los demócratas exigen que el DHS financie la seguridad electoral. Y ha muerto la periodista Gloria Steinem

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Las principales historias de hoy

Dos demócratas que supervisan las elecciones federales se preguntan por qué la administración Trump no ha distribuido fondos para la seguridad electoral estatal y local según lo dispuesto por el Congreso. El senador Alex Padilla de California y el representante Joseph Morelle de Nueva York escribieron al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al jefe interino de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), Nick Anderson, instándolos a restaurar más de $39,6 millones para esfuerzos específicos de seguridad electoral descritos en el proyecto de ley de asignaciones del DHS para el año fiscal 2026, aprobado en abril. NPR recibió una copia exclusiva de la carta. Los legisladores escribieron que comparten una “grave preocupación de que se está acabando el tiempo… para ayudar a los funcionarios electorales estatales y locales a proteger nuestras elecciones de amenazas cibernéticas, erróneas y desinformadas”. Históricamente, la administración Trump ha tratado la seguridad electoral como una cuestión política, pero también ha recortado fondos federales y empleos en esta área crítica, incluido el CISA.

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Laura Brett/Getty Images

Chevron amplía sus operaciones en Venezuela y planea invertir 7 mil millones de dólares en los próximos cinco años, ampliando eventualmente la producción a alrededor de 600.000 barriles de petróleo por día. El director ejecutivo de Chevron anunció ayer la empresa conjunta en Caracas, junto con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El acuerdo se produce después de que la administración Trump anunciara un acuerdo que daría a Estados Unidos acceso a 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano. Los críticos cuestionan la legalidad de estos acuerdos petroleros, argumentando que pueden obstaculizar la transición democrática de Venezuela después de que las tropas estadounidenses capturaran al predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, en enero.

ðŸŽ§ El petróleo es un tema emocional en Venezuela porque representa más del 90% de los ingresos por exportaciones del país, dice el periodista John Otis arriba primero. Durante su revolución socialista, el gobierno expulsó a muchas compañías petroleras extranjeras. Cuando Otis estuvo en el país en 2007, dice que vio un apoyo público masivo al plan del entonces presidente Hugo Chávez de nacionalizar los campos petroleros operados por Estados Unidos. Dice que es por eso que a muchos venezolanos les resulta inquietante ver ahora a su presidente interino establecer vínculos estrechos con empresas como Chevron.

Los jurados del juicio de Lindsay Clancy dijeron ayer una vez más que no pudieron llegar a un veredicto unánime. Permanecieron en un punto muerto después de 28 horas de deliberación sobre si condenarla por asesinato en primer grado por matar a sus tres hijos en 2023. El juez los instó a seguir deliberando. Si el jurado sigue estancado hoy, el juez puede declarar el juicio nulo, dejando que el fiscal de distrito decida si vuelve a juzgar el caso. Clancy admitió que mató a sus hijos en 2023. Su equipo defensor argumenta que padecía psicosis posparto y no podía comprender ni controlar sus acciones. Los fiscales dicen que ella planeó matar a sus hijos como parte de un intento de suicidio. (vía WBUR)

¾¡ï ̧ La “defensa por locura” puede ser difícil de demostrar. Pero la estrategia de la defensa puede tener más posibilidades en Massachusetts, donde las leyes difieren de las de muchos estados. Esto es lo que debe saber.

Muere la periodista pionera y activista feminista Gloria Steinem a los 92 años. Steinem dedicó su vida a luchar por la igualdad de género. Fue cofundadora de la revista Ms., la primera revista mensual feminista de mercado masivo, y continuó hablando y escribiendo sobre temas de mujeres hasta bien entrados los 90 años. Pasó la mayor parte de su vida viajando por todo el país y por el mundo para hablar, organizar y recaudar fondos en nombre de los derechos de las mujeres.

Serie especial

Una investigación de la NPR descubre que el calor mata a miles de estadounidenses cada año. Pero los registros oficiales subestiman radicalmente el número de víctimas. En esta serie, le traemos historias que revelan por qué sucede esto y qué se puede hacer.

La muerte de Adam Wilson se registró oficialmente como “causas naturales desconocidas”. Pero su madre dice que sabe lo que lo mató: el calor. Wilson tenía un trastorno genético que le provocaba problemas cardíacos y le hacía muy sensible al calor. En su estado natal de Arizona, el calor puede ser inevitable. El calor a menudo exacerba las condiciones subyacentes. Los médicos necesitan pruebas concluyentes a la hora de certificar las muertes. Debido a que la evidencia de muerte relacionada con el calor a menudo es invisible, a menudo no se incluye en los certificados de defunción, incluso cuando es un factor contribuyente. El condado de Pima, Arizona, donde vivía Adam, ha capacitado en los últimos años a investigadores de muertes para buscar pistas de la influencia del calor en una muerte. Pero historias como la de Adam todavía ilustran cómo miles de muertes relacionadas con el calor no se reportan cada año en los Estados Unidos.

inmersión profunda

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Heather Diehl/Getty Images

El auge de la inteligencia artificial en San Francisco está alimentando una feroz competencia en su ya costoso mercado inmobiliario. Las empresas de inteligencia artificial se están expandiendo rápidamente a medida que la industria tecnológica atrae a los trabajadores a la oficina. La riqueza ha inundado el área a medida que nuevas empresas como Anthropic y OpenAI se preparan para ofertas públicas. El repunte económico viene acompañado de crecientes preocupaciones sobre el desplazamiento y una escasez crónica de viviendas en una ciudad donde los anteriores auges tecnológicos ya han expulsado a muchos residentes.

ðŸ ˜ï¸ El precio medio de venta de viviendas en San Francisco ha aumentado un 25% respecto al año anterior, según la correduría Compass. El agente inmobiliario Paul Kitchen dice que incluso las ofertas en efectivo que superan los 25 millones de dólares han sido superadas.

ðŸ ˜ï¸ Actualmente, sólo unos pocos barrios exclusivos están experimentando aumentos de precios. La historia muestra que con el tiempo, estos aumentos probablemente crearán un efecto dominó en todo el Área de la Bahía y más allá, a medida que las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares busquen alternativas.

ðŸ ˜ï¸ La riqueza generada por el auge de la IA también ha afectado el mercado de alquiler de San Francisco. Los agentes inmobiliarios dicen que han visto cada vez más veinteañeros con altos ingresos que pueden pagar fácilmente 10.000 dólares de alquiler mensual.

3 cosas que debes saber antes de ir

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Frans Schellekens/Redferns/Getty Images

La vocalista de jazz Cassandra Wilson murió ayer a la edad de 70 años. Fue Maestra de Jazz del Fondo Nacional de las Artes en 2022 y ganó dos veces el premio Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz. Hace unas tres décadas, Kate Rogan se unió al Cuerpo de Paz y se mudó a El Salvador. Seis meses después de su servicio, su madre murió. Reservó varios vuelos para llegar a casa, pero el último tramo de su viaje fue cancelado inesperadamente. Su héroe anónimo se aseguró de que llegara a casa a tiempo para el funeral. En la entrega de esta semana de Far-Flung Postcards, Lauren Frayer de NPR envía saludos desde el Pabellón Real del siglo XVIII en Brighton, Inglaterra. Ella dice que el estilo arquitectónico del edificio evoca recuerdos de la India, donde vivió durante cinco años.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.