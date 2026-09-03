Muere Gloria Steinem, feroz pionera feminista

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, Steinem y su hermana mayor, Susanne, pasaron gran parte de sus primeros años recorriendo el país con su madre, Ruth, y su padre, Leo, quien trajo a la familia con él para su trabajo como vendedor ambulante de antigüedades.

Steinem no asistió a la escuela con regularidad hasta los 11 años, después de que sus padres se divorciaron y ella se mudó de regreso a Ohio con su madre.

Ruth Steinem tenía problemas de salud mental, algo que, según Steinem, la influyó profundamente. Ver a los médicos ignorar las necesidades de su madre contribuyó a su deseo de que las mujeres tuvieran más voz en la sociedad. Y verse obligada a cuidar de su madre la disuadió de querer tener sus propios hijos.

Ya había sido la madre muy pequeña de una niña muy grande: mi madre. Gloria Steinem

“Ya había sido la madre muy pequeña de un niño muy grande: mi madre”, dijo a la revista People en 1992. “No quería terminar cuidando a otra persona”.

En 1956, Steinem se graduó en el Smith College, la escuela de artes liberales exclusivamente para mujeres de Massachusetts, con un título en gobierno (una especialización poco común para las mujeres en ese entonces). Mientras estaba en el extranjero, en Londres, a los 22 años después de graduarse, descubrió que estaba embarazada de un embarazo no deseado.

“Tenía todas las fantasías habituales: tal vez si montara a caballo, tal vez si me arrojara por las escaleras”, recordó a NPR en 2021.

Los abortos eran ilegales en ese momento, pero por “pura suerte”, dijo, encontró un médico que la remitió a un médico que practicaba abortos en secreto. Dedicó sus memorias de 2015, “Mi vida en la carretera”, al médico que la remitió a la mujer que le realizó el aborto.

El aborto de Steinem estimuló su interés de toda la vida por los derechos reproductivos, pero no reveló públicamente que lo había tenido hasta 1969.

Gloria Steinem, izquierda, se une a la ex congresista Bella Abzug y a la actriz Mary Tyler Moore, derecha, durante una reunión de líderes de derechos de las mujeres en Capitol Hill el 4 de febrero de 1981. John Duricka / Archivo AP

En 2019, le dijo a Al Jazeera que le molestaba que el debate estuviera enmarcado como “pro-elección” versus “pro-vida” y dijo que nadie es “pro” aborto.

“Nadie elegiría uno si no fuera necesario”, dijo.

Steinem pasó dos años en la India con una beca después de graduarse de la universidad y luego fue a Nueva York para dedicarse al periodismo, un campo en el que luchaba por que la tomaran en serio como mujer.

No fue hasta que su exitoso artículo sobre las conejitas de Playboy se publicó en 1963 en la revista Show que obtuvo reconocimiento.

Para la exposición de dos partes, escrita en forma de diario, Steinem asumió una identidad falsa y aceptó un trabajo durante varias semanas como conejito. Se esperaba que las mujeres, escribió, siempre “pensaran en algo feliz” para poder aparentar ser alegres ante su clientela masculina, incluso cuando sus clubes exigían porciones exorbitantes de sus propinas y las obligaban a vestirse con trajes diminutos y tacones tan altos que los pies de Steinem se hinchaban y crecían permanentemente hasta la mitad de su talla.

En los años siguientes, mientras crecía su perfil como activista feminista, ayudó a lanzar dos revistas clave.

En 1968, se convirtió en editora fundadora y columnista política de la revista New York. Su artículo de 1969 “Después del poder negro, la liberación de las mujeres” consolidó su lugar como ícono feminista.

‘Demasiado bonita’ y otras críticas

En 1971, cofundó la revista Ms., que comenzó como un encarte en la revista New York antes de convertirse en su propia revista independiente al año siguiente. En 1976, se convirtió en la primera publicación nacional en destacar la violencia doméstica en su portada.

Cuando Steinem se estableció como líder en la lucha por la legalización del aborto, por la igualdad de género en el lugar de trabajo, contra el abuso infantil y en otras áreas, no estuvo libre de controversias.

Algunos, incluidos los de su propio movimiento, sentían que era “demasiado bonita” para el mensaje feminista que intentaba transmitir y que las minifaldas de los años 70 que a veces usaba para sus entrevistas televisivas estaban en su contra.

En 1992, publicó un libro titulado “Revolución desde dentro: un libro de autoestima” que se centraba en el desarrollo personal. La idea detrás de esto, explicó, era que para lograr cambios a nivel social, los individuos necesitan fuerza interior. Pero algunos críticos lo criticaron como un giro que se alejaba del activismo.

Gloria Steinem recibe la Medalla Presidencial de la Libertad 2013 de manos del presidente Barack Obama en el Salón Este de la Casa Blanca el 20 de noviembre de 2013. Archivo Leigh Vogel / WireImage

En septiembre de 2020, mientras Donald Trump era presidente, Steinem habló sobre cómo manejó las críticas.

“Las críticas o ataques más dolorosos provienen de personas que comparten tus valores, no de personas que no comparten tus valores”, dijo a The New York Times. “Si Trump hablara bien de mí, me pegaría un tiro”.

Steinem se preocupaba profundamente por la política y cofundó el Caucus Político Nacional de Mujeres en 1971 para aumentar el número de legisladoras.

Si Trump hablara bien de mí, me pegaría un tiro. Gloria Steinem

Poco la frenó, incluido un diagnóstico de cáncer de mama a los 52 años. Le diagnosticaron temprano y pudo tratarlo. Tenía 79 años cuando el expresidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Su vida fue representada en la pantalla varias veces, incluso en “Mrs. America”, una miniserie de FX que se transmitió por Hulu en 2020. Recibió numerosos elogios en periodismo, incluido el premio Lifetime Achievement in Journalism Award de la Sociedad de Periodistas Profesionales.

Steinem se casó a los 66 años con el abogado y empresario David Bale, padre del actor Christian Bale, en 2000. Muchos de sus seguidores se sorprendieron: Steinem había descartado durante mucho tiempo el matrimonio como una institución que arruinaba las relaciones.

Gloria Steinem en las oficinas de Ms. Magazine alrededor de 1974 en la ciudad de Nueva York. PL Gould/Getty Images

Bale murió de linfoma tres años después de casarse. Cuando más tarde se le preguntó por qué había cambiado de opinión sobre el matrimonio, le dijo a un periodista: “No cambié. El matrimonio cambió”.

“Si me hubiera casado cuando se suponía que debía casarme, habría perdido mi nombre, mi residencia legal, mi calificación crediticia y muchos de mis derechos civiles”, añadió. â€”Eso ya no es cierto. Es posible hacer un matrimonio igualitario”.

Le dijo a The New York Times que Bale la ayudó a aprender la importancia de vivir el momento y lograr lo que se propuso.

“Incluso si vivo hasta los 100 años, lo cual tengo toda la intención de hacer, no queda mucho tiempo”, dijo al periódico en 2020. “Solo espero no morir diciendo: ‘¡Pero! ¡Espera!’”.