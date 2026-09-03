Los hombres se saltan la ducha antes de las citas por una razón que puede sorprender a las mujeres

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Como si las citas no fueran ya suficiente riesgo, una nueva tendencia hace que algunos hombres se salten sus rutinas habituales de higiene antes de conocer a una posible pareja.

El llamado “maxxing de feromonas” es una tendencia viral de TikTok asociada principalmente con adolescentes y hombres jóvenes que implica saltarse las duchas y el desodorante antes de una cita.

Algunos defensores llegan incluso a usar camisas sucias o beber su propia orina en un esfuerzo por “sudar las toxinas”, informó Vice.

LA TENDENCIA ‘LOOKSMAXXING’ HACE QUE LOS HOMBRES JÓVENES SE LLEVEN MARTILLOS A LA CARA EN BUSCA DE CARACTERÍSTICAS MÁS NÍTIDAS

Las feromonas son compuestos químicos que transmiten señales entre miembros de una misma especie. Están bien documentadas en insectos y otros animales, y algunas feromonas no tienen un olor discernible, explicó Scientific American.

La teoría detrás de la maximización con feromonas es que cuanto más fuerte sea el almizcle natural de un hombre, más atractivo sexualmente será.

Sin embargo, la evidencia científica detrás de esa idea no es concluyente.

Los investigadores han encontrado evidencia de que los olores y las secreciones del cuerpo humano pueden influir en las respuestas fisiológicas o psicológicas de otras personas.

“Pero no hay evidencia de una respuesta conductual consistente y fuerte a cualquier señal química producida por humanos”, informó Scientific American. “Hasta la fecha, los científicos han recopilado evidencia de posibles efectos de las feromonas, pero no han identificado definitivamente ni una sola feromona humana”.

Uno de los experimentos más conocidos que examinan el olor y la atracción fue un estudio de 1995 comúnmente llamado “estudio de las camisetas sudorosas”.

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Los participantes masculinos usaron la misma camiseta durante dos noches consecutivas, después de lo cual se pidió a las mujeres que calificaran los olores de seis camisetas.

Las mujeres generalmente calificaron los olores corporales de los hombres cuyos genes MHC (complejo mayor de histocompatibilidad) diferían de los suyos como más agradables que los de los hombres con genes MHC más similares. El MHC es un grupo de genes que desempeña un papel clave en el sistema inmunológico y también puede influir en el olor corporal individual.

Sin embargo, entre las mujeres que tomaban anticonceptivos orales esa preferencia se invirtió.

Investigaciones posteriores han producido resultados mixtos.

Un estudio de 2019 de 883 parejas encontró que las personas de los Países Bajos y el norte de Europa tenían más probabilidades de elegir parejas con diferentes genes MHC. Los investigadores no encontraron el mismo patrón entre las parejas israelíes y sugirieron que un historial de matrimonios arreglados en algunos grupos podría ayudar a explicar por qué.

Sin embargo, un análisis de 2020 de estudios anteriores no encontró evidencia sólida de que las personas prefieran parejas con diferentes genes MHC o encuentren más atractivo su olor corporal.

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El maxxing con feromonas está ligado al movimiento más amplio “looksmaxxing”, en el que los usuarios de las redes sociales intentan optimizar su apariencia y atractivo, a veces a través de medidas extremas como procedimientos cosméticos y dietas drásticas.

El maxxing con feromonas ha aparecido en los titulares recientemente, pero el concepto ha circulado en línea desde al menos 2024.

Un hilo de ese año en el subreddit r/TikTokCringe generó una respuesta en gran medida rechazada.

“¿Y cómo le ayudan esas feromonas naturales en las interacciones sociales humanas de la vida real?” se preguntó un Redditor.

“Estoy confundido”, comentó otro. “¿Cree que bañarse significa que ya no se producen feromonas? ¿Nadie puede enseñarle?”

“De ninguna manera dejaría que mi hijo fuera a la escuela o incluso a mi casa oliendo mal”, escribió otro usuario. “Es realmente triste que nadie en su vida le haya enseñado la importancia de la limpieza”.

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Al discutir la tendencia en “The Five” de Fox News, el copresentador Jesse Watters dijo: “Soy anti-colonia”.

Recomendó una simple ducha antes de la cita con jabón en barra y champú.

El panelista Tyrus estuvo de acuerdo e instó a los hombres a usar desodorante sin perfume.

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“Si los hombres se ponen demasiada colonia, eres un canalla”, dijo. “Estás enviando el mensaje equivocado. No quieres oler a clase de gimnasia, pero tampoco quieres oler como si fueras tacaño”.