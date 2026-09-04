Cuatro franceses triunfan en la PQ1 en Vaudreuil – Golf Planète

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La primera etapa de clasificación para el DP World Tour sonrió a los franceses en Vaudreuil. Four Blues consiguió su billete para el futuro.

las cartas de Gira mundial de DP comenzó oficialmente esta semana con dos reuniones, respectivamente en Golf de Vaudreuil y en Brístol. Si en Inglaterra el único francés contratado, Romain CaroAunque no pasó el corte, varios azules se clasificaron para el resto en Normandía.

La clasificación completa de Vaudreuil

El ranking completo de Bristol

el aficionado Pablo Beauvy (foto) también brilló al imponerse simplemente en la prueba disputada a cuatro rondas, con tres golpes de ventaja sobre el estadounidense Jake Scott. En el campo anfitrión de un torneoTour del planificador de hotelesel jugador de la selección francesa, que pronto debería convertirse en profesional, concluyó la semana con -20, con una tarjeta final de 64 (-8).

Robin Sciot-Siegrist hará lo mismo

Sexto y noveno, respectivamente, los miembros delTour de los Alpes Alexis Leray (-10) y Théo Boulet (-9) también validó este primer paso hacia Gira mundial de DP. el zurdo Robin Sciot Siegrist (17), en dificultad este año en elTour del planificador de hotelestambién estará en España del 29 de octubre al 1 de noviembre para la segunda etapa.

Ã€ l’inverse, Thomas Delmas (22º) se perdió el top 19, sinónimo de clasificación a dos unidades. Decepción por las premisas escénicas Clément Guichardque flaqueó este viernes con su 77 (+5) mientras se encontraba en lo más alto de la clasificación después de tres rondas. Escenario más o menos similar para el aficionado. Romain Buttarazziautor de un fuerte 80 (+8) durante la última ronda.

La tabla de clasificación

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