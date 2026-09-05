La ONU respalda un nuevo mapa mundial que muestra a África en su verdadero tamaño relativo

LAGOS, Nigeria – La Asamblea General de las Naciones Unidas ha respaldado abrumadoramente una resolución destinada a cambiar la forma en que África y otras regiones están representadas en los mapas mundiales.

La resolución “Corregir el mapa”, presentada por Togo, país de África occidental, en nombre del Grupo Africano (los 54 estados africanos miembros de la ONU) y apoyada por la Unión Africana, fue adoptada el viernes por 164 votos a uno y seis abstenciones.

Estados Unidos fue el único país que votó en contra.

Antes de la votación, el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, dijo que los mapas son mucho más que simples representaciones geográficas.

“Los mapas dan forma a nuestra comprensión del mundo. Guían la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas”, dijo Dussey.

“Es hora de que nosotros en África asumamos la responsabilidad de cambiar lo que podemos cambiar nosotros mismos”.

La resolución no es jurídicamente vinculante y no exige que los países o instituciones abandonen la centenaria proyección Mercator, uno de los mapas más utilizados del mundo. En cambio, fomenta un uso más amplio de proyecciones de áreas iguales como Equal Earth, que muestran con mayor precisión el verdadero tamaño relativo de países y continentes, particularmente África, aunque sus formas están algo distorsionadas.

Los miembros de la campaña Correct the Map están alentando a gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones educativas a adoptar la proyección Equal Earth.

Desarrollado en 2018 por los cartógrafos Tom Patterson, Bernhard Jenny y Bojan Å avriÄ, el mapa fue diseñado para proporcionar una imagen proporcionalmente más precisa de las masas terrestres del mundo.

Esto contrasta con la proyección tradicional de Mercator. Creado en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, preserva la forma de las masas de tierra pero distorsiona su tamaño, con regiones más cercanas a los polos que parecen significativamente más grandes de lo que realmente son.

La proyección Mercator fue desarrollada principalmente para la navegación. Permitía a los marineros trazar rumbos a lo largo de líneas rectas manteniendo un rumbo constante de la brújula, lo que lo hacía particularmente útil para exploradores y navegantes.

Pero en una entrevista con NPR el año pasado, Patterson, ex cartógrafo senior del Servicio de Parques Nacionales de EE. UU., dijo que la proyección de Mercator puede crear una impresión engañosa cuando se utiliza como mapa mundial de propósito general.

“Si se utiliza el mapa de Mercator como mapa mundial, digamos, en el aula, los estudiantes tendrían una visión completamente deformada del tamaño de los países del mundo”, dijo Patterson.

Los críticos han argumentado durante mucho tiempo que la distorsión de la proyección hace que las regiones del norte parezcan desproporcionadamente grandes, mientras que África y otras áreas más cercanas al ecuador parecen más pequeñas de lo que realmente son.

Los partidarios de la campaña Correct the Map dicen que una proyección diferente podría ayudar a proporcionar una representación visual más justa del mundo y desafiar conceptos erróneos de larga data sobre el tamaño y la importancia de África.

Pero Estados Unidos se opuso firmemente a la iniciativa.

En una declaración después de la votación, Yaryna Ferencevych, representante adjunta de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de la ONU, acusó a la ONU de promover una agenda ideológica y distraer la atención de cuestiones más apremiantes.

“Resoluciones como ésta y la agenda ideológica que promueven son obstáculos para nuestro trabajo aquí y la razón por la que esta institución está perdiendo su credibilidad”, se lee en el comunicado.

La votación fue bien recibida por la Unión Africana, que ha respaldado la campaña Corregir el mapa. En una declaración sobre X, la Unión Africana dijo: “La resolución de hoy promueve mapas de áreas iguales como Equal Earth en las aulas, los medios y las instituciones internacionales, asegurando que el mapa mundial finalmente refleje la verdadera escala, peso y lugar de África en el mundo”.

Patterson expresó su sorpresa al ver la noticia. “Guau. Cuando nosotros [Bojan Å avriÄ and Bernie Jenny] Creamos la proyección Equal Earth en 2018, nunca imaginamos esto”, escribió en las redes sociales.

Carlos Lopes, profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y destacado defensor de la campaña, también celebró el resultado. Publicando en X después de la votación, escribió: “¡164 votos a favor! Este es un día emotivo para mí”.