‘Baraat listo’: Tesla Cybertruck recibe un colorido cambio de imagen del arte de un camión indio

2 minutos de lecturaNueva Delhi29 de agosto de 2026 07:07 p. m. IST
Es difícil pasar por alto el Tesla Cybertruck incluso en su forma estándar. Su diseño angular, acabado de acero inoxidable y apariencia futurista lo hacen diferente a la mayoría de los vehículos en la carretera. Pero un Cybertruck en los EE. UU. recibió un cambio de imagen que lo hace destacar aún más, esta vez inspirándose en el colorido arte de los camiones de la India.
La transformación fue realizada por la empresa estadounidense de envoltura de vinilo Original Global Graphics, que publicó un vídeo del vehículo terminado en Instagram. El resultado dista mucho de la apariencia metálica, discreta y habitual del Cybertruck.
La carrocería plateada ha sido cubierta con colores vibrantes, patrones intrincados y obras de arte inspiradas en el estilo decorativo que se ve comúnmente en los camiones indios. Con sus detalles brillantes, el vehículo ahora parece más a gusto en una celebración india que en una carretera estadounidense.
Una de las adiciones más notables es la frase “Dekho, magar pyaar se” en la parte delantera del camión. Traducido aproximadamente como “Míralo, pero con amor”. Ilustraciones coloridas similares se encuentran a lo largo de los costados, cubriendo gran parte del acabado minimalista original del vehículo.
El vídeo muestra al propietario caminando por el Cybertruck y mirando la rotulación desde diferentes ángulos. Su reacción refleja cuán dramática es la transformación, convirtiendo la camioneta de metal desnudo en un vehículo llamativo y muy decorado.
Mire el Cybertruck rediseñado:
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Original Global Graphics compartió el proyecto con la leyenda: “Hizo realidad su sueño”.
El cambio de imagen rápidamente atrajo la atención en línea, y varios usuarios dijeron que preferían la versión colorida al aspecto original del Cybertruck. Otros bromearon sobre lo mucho que se parece ahora a los camiones decorados que se ven comúnmente en las carreteras indias.
La historia continúa debajo de este anuncio.
“El contenedor de basura se transformó en mithayi ala dabba”, bromeó un usuario. “¡Ya puedo ver esto en la próxima boda baraat!”, comentó otro. “Me perdí el icónico ‘Horn OK Please'”, mencionó una tercera persona.
“¡¡Hermano confundió Cybertruck con un camión!!”, agregó un cuarto individuo.