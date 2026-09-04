‘Baraat listo’: Tesla Cybertruck recibe un colorido cambio de imagen del arte de un camión indio

2 minutos de lecturaNueva Delhi

Es difícil pasar por alto el Tesla Cybertruck incluso en su forma estándar. Su diseño angular, acabado de acero inoxidable y apariencia futurista lo hacen diferente a la mayoría de los vehículos en la carretera. Pero un Cybertruck en los EE. UU. recibió un cambio de imagen que lo hace destacar aún más, esta vez inspirándose en el colorido arte de los camiones de la India.

La transformación fue realizada por la empresa estadounidense de envoltura de vinilo Original Global Graphics, que publicó un vídeo del vehículo terminado en Instagram. El resultado dista mucho de la apariencia metálica, discreta y habitual del Cybertruck.

La carrocería plateada ha sido cubierta con colores vibrantes, patrones intrincados y obras de arte inspiradas en el estilo decorativo que se ve comúnmente en los camiones indios. Con sus detalles brillantes, el vehículo ahora parece más a gusto en una celebración india que en una carretera estadounidense.