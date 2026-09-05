LSU posterga la incorporación de jugadores con vínculos con la NFL mientras la demanda de la SEC se cierne sobre el programa, Lane Kiffin

BATON ROUGE, La. – La batalla en curso entre LSU y la SEC alcanzó un punto de inflexión el jueves cuando la conferencia presentó una demanda federal contra la escuela por la posible incorporación de jugadores con vínculos con la NFL por parte de Lane Kiffin.

El jueves, el juez William Jorden del Tribunal de Distrito 19 de Luisiana concedió a los demandantes una orden judicial preliminar que les permite ser inscritos en diferentes escuelas para la próxima temporada.

Debido a esta decisión, todos los ojos estaban puestos en la fecha límite del viernes en la que las escuelas deben presentar sus listas antes de que comience su temporada oficial.

DENTRO DE UNA TRIBUNAL DE LOUISIANA: EL CIRCO LEGAL SEC-LSU SE REALIZÓ COMO UNA NOVELA DE JOHN GRISHAM EN UN IMPRESIONANTE ENFRENTAMIENTO

Pero, perdida en las discusiones sobre esta fecha límite estuvo una exención que la SEC promulgó en abril pasado que permite a un equipo agregar jugadores a su lista si actualmente están inscritos en clases como estudiantes de tiempo completo.

Según múltiples fuentes, LSU no agregó a Dae’Quan Wright o Zxavian Harris a su plantilla el viernes, pero tiene la opción de agregarlos más adelante. Esto podría ocurrir en cualquier momento durante el transcurso de la temporada, pero lo más probable es que suceda más temprano que tarde, si es que sucede.

También hubo una serie de conversaciones intensas el viernes en torno a esta situación, con la SEC empeñada en castigar a LSU si hubieran agregado a los jugadores a su lista oficial.

Lo que comenzó como una demanda presentada por miembros de la clase de reclutamiento de 2022 que buscaban una temporada adicional de elegibilidad ahora se ha convertido en una batalla legal que involucra a cinco partes diferentes.

La disputa surge de la nueva regla de elegibilidad “cinco por cinco” de la NCAA, que estipula que los atletas tienen cinco años para jugar cinco temporadas de deportes universitarios.

EL JUEZ OTORGA UNA MEDIDA CONTRA LA NCAA Y LA SEC, LO QUE PERMITE A ATLETAS CON LAZOS EN LA NFL ELEGIBLES PARA JUGAR PARA LSU Y OTROS

Algunos de los atletas a los que la corte concedió protección incluyeron a los ex jugadores de fútbol americano de Ole Miss Dae’Quan Wright y Zxavian Harris, quienes le dijeron a OutKick que tenían la impresión de que los Tigres los agregarían a la lista para la próxima temporada.

Esto siguió a una audiencia muy polémica que involucró al comisionado de la SEC, Greg Sankey, quien testificó que cualquier escuela en la conferencia que incluyera jugadores con vínculos profesionales estaría violando reglas recientemente creadas relacionadas con la elegibilidad de aquellos con experiencia en la NFL.

En un impactante giro de los acontecimientos que comenzó apenas tres minutos después de que Sankey subiera al estrado, la SEC ya había presentado una demanda federal en un tribunal del norte de Alabama contra LSU, Lane Kiffin y otros administradores escolares por violar los derechos de la primera enmienda de la SEC para hacer cumplir las reglas de la conferencia.

“Establecimos nuestro derecho de la Primera Enmienda a la libertad de asociación, para que nuestra conferencia pueda tomar decisiones y nuestros miembros puedan tomar decisiones sobre la membresía”, dijo Sankey bajo juramento cuando se le preguntó sobre la presentación de la demanda por parte de la SEC.

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La decisión sobre la inscripción de atletas de LSU recayó en los funcionarios escolares, no en el entrenador de fútbol

Ahora, con la conferencia dejando clara su postura, que llegó con los presidentes y cancilleres de la SEC autorizando a Sankey a hacer cumplir las reglas con castigos que incluyen una suspensión del 50% del entrenador en jefe, junto con multas sustanciales a cualquier escuela que viole las pautas, llegó a las últimas horas del viernes.

Esta decisión no fue tomada por Lane Kiffin. Múltiples fuentes dijeron a OutKick que los administradores escolares, junto con el gobernador Jeff Landry y el presidente Wade Rousse, estuvieron discutiendo la situación con el asesor legal de LSU durante el jueves por la noche y todo el viernes.

Mientras el reloj avanzaba el viernes, los funcionarios aún no estaban seguros de qué haría el programa de fútbol de los Tigres mientras continuaban las conversaciones entre todas las partes involucradas.

Ahora que los casos judiciales continúan en todo el país, será interesante ver qué van a hacer otras escuelas que estaban pensando en tomar esta ruta.

Si LSU hubiera agregado a Wright y Harris a su lista y luego los hubiera eliminado, el abogado Ryan Downton le dijo a OutKick que habría regresado al mismo tribunal que fue el epicentro del fútbol universitario el jueves para presentar una orden de “desacato al tribunal” contra los Tigres.

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Pero ahora, con LSU decidiendo no agregarlos a la lista oficial para el juego de Clemson, todos pueden respirar profundamente y reagruparse.

Las conversaciones sobre este asunto continuarán, mientras la SEC todavía tiene su demanda contra LSU en un tribunal federal.

Ahora podemos concentrarnos en la próxima lista de fútbol universitario este fin de semana, mientras los abogados de todas las partes involucradas deciden qué hacer a continuación.