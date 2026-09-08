Un muerto y otros cuatro heridos en un tiroteo en un complejo de apartamentos en North Ardenwood Drive

BATON ROUGE, Luisiana (WAFB) – Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo el sábado en Renaissance Gateway Apartment Homes en North Ardenwood Drive, según el Departamento de Policía de Baton Rouge.

Apartamentos Renaissance Gateway (WAFB)

BRPD dijo que los oficiales de patrulla uniformados respondieron alrededor de las 4:43 pm a un informe de un tiroteo en 650 N. Ardenwood Drive.

Los agentes encontraron a cuatro personas con aparentes heridas de bala, dijo la policía. Fueron llevados a un hospital, donde Latrell Trumble, de 22 años, fue declarado muerto. Se espera que las otras tres víctimas sobrevivan, según la policía.

Durante la investigación inicial, los detectives se enteraron de que también le dispararon a un joven de 14 años. El adolescente fue llevado a un hospital por un miembro de la familia y tenía heridas que no ponían en peligro su vida, dijo la policía.

La policía dijo que el tiroteo probablemente se debió a una disputa en curso que involucra confrontaciones verbales y físicas entre personas relacionadas con ambas partes. Los investigadores dijeron que la disputa comenzó la noche anterior y continuó hasta el sábado, lo que llevó a los agentes a responder a disturbios anteriores que involucraban a las partes.

La investigación está en curso. Cualquier persona que tenga información debe llamar a la Unidad de Crímenes Violentos de BRPD al 225-389-4869 o a Crime Stoppers al 225-344-7867.

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