Resumen de noticias del 28 de agosto de 2026: 1A

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ANDREJ IVANOV/AFP vía Getty Images

Tras una decisión de la Corte Suprema que allanó el camino, un juez federal levantó un bloqueo a nivel nacional a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limitaba la votación por correo antes de las elecciones de mitad de período.

Una sequía histórica en el noroeste de Estados Unidos está intensificando lo que ya va camino de ser una temporada histórica de incendios forestales.

Y un informe de The Wall Street Journal indicó que Trump intervino en el Departamento de Justicia mientras la agencia se preparaba para demandar a Live Nation, el promotor de conciertos más grande del mundo.

Y, en noticias globales, esta semana el presidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a las importaciones canadienses, lo que llevó a Ottawa a tomar represalias con sus propios aranceles. ACanadá y Estados Unidos intercambiaron alrededor de 872 mil millones de dólares en bienes y servicios en 2025.

El viernes se cumplen seis meses desde el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Esta semana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitió una advertencia a los gobiernos y empresas extranjeras diciendo que podrían perder el acceso al sistema financiero estadounidense si continúan haciendo negocios con Teherán. El presidente Trump dijo que no tiene prisa por volver a la mesa de negociaciones.

Y una inundación catastrófica en la frontera entre Nepal y China mató al menos a 400 personas y miles más siguen desaparecidas.

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