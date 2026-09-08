Akkineni Nagarjuna cumple 67 años: cómo la superestrella telugu construyó su fortuna de 3.010 millones de rupias

Desde clásicos románticos como ‘Geetanjali’ y ‘Majnu’ hasta películas llenas de acción, Akkineni Nagarjuna ha construido una carrera que abarca varias décadas en el cine telugu. Cuando el actor cumpla 67 años el 29 de agosto de 2026, echemos un vistazo a su patrimonio neto informado, ganancias cinematográficas, activos de lujo e intereses comerciales.

Patrimonio neto informado de Nagarjuna

El patrimonio neto de Nagarjuna se estima en alrededor de 3.010 millones de rupias, según informes de los medios. La cifra no es oficial y puede variar según la fuente.

Sus ingresos reportados provienen de varias vías, incluida la actuación, la producción, las inversiones comerciales, la propiedad y el patrocinio de marcas. Los informes han situado su remuneración entre 25 y 30 millones de rupias por película, y algunos proyectos también implican una parte de las ganancias.

El atractivo comercial de Nagarjuna también ha contribuido a sus ingresos declarados. Se dice que cobra aproximadamente 1 millón de rupias por una asociación de marca, lo que le brinda otra fuente de ingresos fuera de la industria cinematográfica.

De coches de lujo a un jet privado

Los activos declarados del actor incluyen varios vehículos premium. Se dice que su colección incluye un Porsche Cayenne valorado en alrededor de 2 millones de rupias, un BMW M6 estimado en 1,75 millones de rupias y un BMW Serie 7 con un precio de aproximadamente 1,5 millones de rupias.

Según se informa, Nagarjuna también está asociado con un jet privado valorado en alrededor de 20 millones de rupias.

Casa de 45 millones de rupias en Hyderabad

Entre sus propiedades de alto valor se encuentra su residencia en Jubilee Hills de Hyderabad. Se informa que la casa cubre casi 4.000 pies cuadrados y ha sido valorada en aproximadamente 45 millones de rupias.

La propiedad se describe en los informes como una residencia de lujo con muebles e interiores caros. Su valor lo convierte en uno de los activos más destacados asociados al actor.

Producción cinematográfica e intereses comerciales

La cartera de negocios de Nagarjuna va más allá de la actuación. Está asociado con una importante productora cinematográfica telugu y también ha invertido en empresas de deportes y entretenimiento.

Sus intereses informados incluyen una participación en Kerala Blasters FC y una asociación anterior con MAA TV, que luego fue vendida a Star India. Según se informa, también ha invertido en Mach1 Racing.

Annapurna Studios es otra parte importante de su legado profesional. El estudio fue fundado por su padre, el actor Akkineni Nageswara Rao, y se ha convertido en una instalación cinematográfica con infraestructura de producción y postproducción. También alberga la Escuela Internacional de Cine y Medios de Annapurna.

Los intereses financieros de Nagarjuna se distribuyen en actuación, patrocinios, producción, bienes raíces, hotelería y otras inversiones. Por lo tanto, los informes han atribuido su riqueza a una combinación de su carrera cinematográfica de décadas y sus actividades comerciales, en lugar de solo a sus ingresos como actor.

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Publicado por primera vez elA 29 de agosto de 2026, 11:31:01 IST