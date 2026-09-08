Robo del Museo Renoir: faltan tres cuadros

Dos ladrones robaron tres cuadros del Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, en la Riviera francesa, después de irrumpir en el edificio a primera hora del martes, dijo el alcalde de la ciudad.

El atraco sigue a una serie de robos de arte y propiedad cultural de alto perfil en Europa.

¿Qué pasó en el Museo Renoir?

Inicialmente, los ladrones se llevaron cuatro obras de arte, valoradas en conjunto en unos 9 millones de euros (10,5 millones de dólares), pero abandonaron una mientras huían.

Los ladrones irrumpieron en el museo poco antes de las 6 de la mañana, dijo el alcalde Bryan Masson.

Fueron detectados con la ayuda del sistema de videovigilancia de la ciudad. La policía los persiguió, pero la pareja escapó.

“Durante su huida, abandonaron uno de los cuadros robados”, dijo Masson.

Las autoridades no identificaron de inmediato las tres obras que seguían desaparecidas.

Renoir pasó los últimos años de su vida en la finca, donde ahora se conservan su antigua casa y su estudio. Imagen: Rainer Hackenberg/Picture Alliance

El museo ocupa la antigua casa y estudio del pintor impresionista francés Pierre-Auguste Renoir, que pasó los últimos años de su vida en Cagnes-sur-Mer. La propiedad está rodeada de jardines y olivos.

¿Qué hay detrás de los recientes robos de arte?

La agencia policial de la UE, Europol, dice que las bandas especializadas típicamente no violentas están siendo reemplazadas cada vez más por grupos más oportunistas.a veces recopilados a través de las redes sociales.

Europol dijo que los grupos estaban impulsados ​​por el potencial de bajo riesgo y alta rentabilidad de los atracos a museos.

Los altos precios de los metales preciosos, las piedras preciosas y otros objetos de valor fácilmente revendidos también han convertido a los museos en objetivos atractivos.

Los robos recientes han implicado tácticas más descaradas, incluido el uso de la fuerza o amenazas. El robo del Louvre en París el año pasado, en el que se robaron joyas por valor de 88 millones de euros, fue citado por Europol como ejemplo de esta tendencia.

Edición: Elizabeth Schumacher.

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