A medida que el Himalaya se derrite, las inundaciones mortales se convierten en la nueva normalidad

Para el investigador del clima de 40 años, que creció en las colinas del este de Nepal y ahora estudia los peligros de las montañas en la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn, Alemania, el tema era a la vez profesional y profundamente personal.

Ha visto cambiar los riesgos que enfrenta la región a lo largo de su propia vida.

“Cuando era niño, no era así”, me dijo. “O cuando mis padres eran niños o mis abuelos, ese no era el mayor desafío”. [they faced].”

© UNU-EHS/Austin Gonzales





Un glaciar falla, una montaña se derrumba

Luego, el miércoles por la mañana a las 8:37, una ladera de una montaña en lo alto del Himalaya cedió.

El colapso fue tan grande que los instrumentos sismológicos lo registraron como un evento de magnitud 5,2, confundiéndolo inicialmente con un terremoto. El lecho de roca debajo de un glaciar falló, arrastrando una enorme masa de hielo y roca aproximadamente 1.200 metros hacia el fondo del valle.

El agua, los sedimentos y las rocas fluyeron hacia los ríos inferiores, arrasando ciudades y pueblos a lo largo de una de las rutas comerciales más importantes de Nepal con China. En una estación de monitoreo, el agua subió hasta nueve metros en media hora.

Hasta el viernes, se había informado de la muerte de más de 500 personas en Nepal y el Tíbet y más de 1.500 seguían desaparecidas, incluidos cientos de ciudadanos extranjeros.

La familia inmediata del Dr. Chapagain se salvó. Aún así, la noticia le pasó factura.

“Siempre es difícil recibir estos mensajes devastadores desde casa”, dijo. “Se está volviendo más frecuente y más intenso”.

La catástrofe es una ilustración brutal de un problema sobre el que los científicos climáticos han estado advirtiendo durante años. La arquitectura helada del Himalaya está cambiando, exponiendo a millones de personas a peligros que son cada vez más difíciles de predecir y, en algunos casos, más destructivos.

Laboratorios Planeta PBC





Cómo el derrumbe de una montaña se convirtió en una inundación mortal

Los expertos todavía están reconstruyendo la secuencia de acontecimientos que llevaron al desastre del miércoles. El análisis de imágenes satelitales sugiere que el lecho de roca debajo de un glaciar cedió, enviando una enorme masa de hielo y roca al Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, y desencadenando la destructiva cascada que siguió.

La mecánica difiere de la de las inundaciones de los lagos glaciales que el Dr. Chapagain y sus colegas del programa Global Mountain Safeguard Research, conocido como GLOMOS, estudian en el Hindu Kush Himalaya. GLOMOS es parte del Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la UNU.

Su investigación reciente analizó 493 inundaciones de este tipo desde los primeros registros disponibles hasta 2024. Descubrió que estos eventos se han vuelto aproximadamente cinco veces más frecuentes desde 1950, pasando de un promedio de aproximadamente siete por década a 34.

Estas inundaciones suelen ocurrir cuando el agua de deshielo se acumula en lagos alrededor de glaciares en retirada, a menudo retenida por hielo inestable o rocas y sedimentos sueltos. Cuando esas represas naturales fallan, se pueden liberar enormes volúmenes de agua casi instantáneamente.

El desastre del miércoles parece haber seguido una cadena de acontecimientos diferente.

“Esta vez, se omitió el paso intermedio”, dijo el Dr. Chapagain.

En lugar de que un lago glacial estallara, la roca y el hielo colapsaron de la ladera de la montaña, generando un torrente debajo. Los investigadores están investigando si los escombros represaron temporalmente el río antes de que cediera la obstrucción, una secuencia que el Dr. Chapagain advirtió que aún no se había confirmado.

Para los científicos, la distinción importa. Río abajo, el resultado puede parecer alarmantemente similar: un gran volumen de agua, hielo y escombros liberados sin previo aviso en valles estrechos y habitados.

No está claro si el cambio climático causó el colapso del miércoles. Pero el calentamiento global está transformando rápidamente el entorno de gran altitud en el que ocurren esos desastres. A medida que los glaciares se derriten y el permafrost se derrite, las rocas que alguna vez estuvieron sostenidas o unidas por hielo pueden volverse inestables, mientras que el aumento del agua de deshielo puede debilitar aún más las laderas de las montañas.

Las consecuencias se extienden mucho más allá de los pueblos de montaña. El Hindu Kush Himalaya alimenta 10 cuencas fluviales importantes de las que dependen unos 2.100 millones de personas para obtener agua, alimentos, energía y medios de vida.

© UNICEF





A medida que la gente se pone en peligro

Pero las montañas no son lo único que está cambiando. También lo es la geografía de la vida humana debajo de ellos.

Cuando el Dr. Chapagain era niño, dijo, las familias en muchas de las zonas montañosas de Nepal tradicionalmente construían sus casas en las laderas más altas mientras cultivaban arroz y otros cultivos en tierras más planas, más cercanas a los ríos. El jardín de su propia familia estaba en la cima de una montaña. Sus arrozales se encuentran debajo, cerca del río.

Con el tiempo, carreteras, empresas, hoteles y proyectos hidroeléctricos se han concentrado cada vez más en los valles fluviales, donde la construcción es más fácil y las oportunidades económicas mayores. Las fuentes de agua en algunos asentamientos más altos también se han estado secando, dijo el Dr. Chapagain, lo que alentó a la gente a desplazarse cuesta abajo.

Esto ha creado una convergencia peligrosa: a medida que el calentamiento altera las montañas, más personas e infraestructura se están reuniendo en los corredores por donde descienden el agua y los escombros.

El valle devastado por la inundación del miércoles encarna esa colisión. El corredor Bhote Koshi-Trishuli lleva una importante ruta comercial hacia Katmandú y está bordeado de plantas hidroeléctricas, puentes, carreteras, hoteles y asentamientos. Las inundaciones dañaron las instalaciones eléctricas y cortaron las conexiones de transporte y comunicaciones en toda la región.

El peligro ya era evidente. El año pasado, el desbordamiento de un lago glacial azotó el mismo sistema fluvial, matando a nueve personas y dejando 24 desaparecidos.

© UNICEF/Laxmi-Prasad-Ngakhusi





Cuando los minutos importan

Para el Dr. Chapagain, la catástrofe del miércoles también expuso una debilidad crítica. Qué poca advertencia pueden recibir las comunidades antes de que les llegue un desastre nacido en lo alto de las montañas.

Las autoridades nepalesas, dijo, se enteraron de la inundación sólo cuando se acercaba a la frontera. Luego, las alertas se transmitieron a través de mensajes de texto, redes sociales, llamadas telefónicas y alarmas.

La reducción del peligro, sostiene, comienza desde arriba: monitoreo continuo de glaciares y laderas inestables, observación satelital, aforos meteorológicos y fluviales, y sistemas de alerta temprana capaces de dar a las comunidades suficiente tiempo para evacuar. Debido a que los ríos y glaciares cruzan fronteras nacionales, China, Nepal y los países situados más abajo también deben intercambiar datos rápidamente.

Hay un problema más profundo. Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeran drásticamente, dijo el Dr. Chapagain, los glaciares seguirían perdiendo masa durante décadas debido al calentamiento que ya está atrapado en el sistema climático. Lo que finalmente se pierde permanece bajo el control de la humanidad. Sin embargo, lo que sucederá en el corto plazo no lo será tanto.

Esto hace que, en su opinión, la adaptación ya no sea una preparación para un futuro lejano.

Para las comunidades debajo del Himalaya, ese futuro llegó el miércoles.