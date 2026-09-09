Saludos desde París, donde el globo de los Juegos Olímpicos de 2024 vuelve a elevarse

Uno de los aspectos más destacados de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue, para mí, la vista en la ceremonia de apertura del pebetero flotante sostenido en el aire por un globo brillante gigante. Así que me emocionó saber en una visita reciente que el cuenca (el caldero) sigue apareciendo regularmente dos años después, apareciendo durante todo el verano en el cielo nocturno de París.

Junto con cientos de espectadores más, me instalé en un lugar en el césped entre el Louvre y el Jardín de las Tullerías para esperar y observar en una cálida tarde de agosto. Un par de horas antes del despegue del globo desde las Tullerías, la zona ya estaba abarrotada.

A las 21:30, se hizo el silencio mientras el globo luminoso iniciaba su lento ascenso. Algunas personas rompieron a aplaudir. Mientras el globo que transportaba el caldero se elevaba y oscilaba a unos sesenta metros de altura, muchos se dedicaron a tomar fotografías y grabar videos y selfies.

Tomé esta foto y luego guardé mi teléfono. Ninguna foto podría igualar la maravilla de ver esto. Me recordó la magia de un globo parisino mucho más pequeño, el de la clásica película francesa. El globo rojo. Y no pude evitar apreciar que en una temporada en la que los cielos de toda Europa se han visto empañados por el humo de los incendios forestales y los drones, aquí había una razón para mirar hacia arriba con alegría, un evento sin otro propósito que el deleite.

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