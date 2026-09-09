Serbia, el conflictivo candidato a la UE

El funeral de Ratko Mladic, patrocinado por el Estado, en Belgrado esta semana ha planteado una pregunta apremiante en Bruselas: ¿Puede un país aspirar a ser miembro de la UE mientras se despide como un héroe de un criminal de guerra convicto? Para muchos, el acontecimiento ha demostrado que el proceso de adhesión de Serbia no sólo se ha estancado. Ha perdido en gran medida su impulso político.

“Durante demasiado tiempo, la UE ha tratado a Serbia como un país candidato normal”, dijo a DW Engjellushe Morina, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, a pesar del continuo retroceso de Belgrado en materia de democracia y Estado de derecho.

Naim Leo Besiri, del Instituto de Asuntos Europeos de Serbia, añade: “La mayoría gobernante en Serbia no ha cumplido nada de lo prometido en la agenda de reformas durante los últimos cinco años”.

Las fuerzas armadas serbias montaron guardia en el funeral de Mladic Imagen: Oliver Bunic/AFP

Un candidato que se aleja de Europa

Ambos expertos señalan que Belgrado se ha negado a sumarse a las sanciones de la UE contra Rusia. Los estándares democráticos se han deteriorado bajo el presidente nacionalista Aleksandar Vucic, mientras que las relaciones con Kosovo siguen siendo tensas.

A pesar de haber sido condenado a cadena perpetua por un tribunal de la ONU por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, Ratko Mladic fue enterrado el lunes en Belgrado con honores militares y la participación de representantes del gobierno. El presidente Vucic se mantuvo alejado, pero facilitó y defendió el duelo público.

Serbia: Miles de personas asisten al funeral del “Carnicero de Bosnia” Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Bruselas reaccionó con una fuerza inusual. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las imágenes de impactantes. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, condenó la glorificación de los criminales de guerra. La Comisaria de Ampliación, Marta Kos, canceló una visita a Serbia.

¿Ha sido la UE demasiado indulgente?

Pero tanto Morina como Besiri dicen que esto no es suficiente. Creen que a Vucic se le ha dado demasiado margen de maniobra durante demasiado tiempo. En su percepción, ha sido tratado como un socio indispensable que podría asegurar la estabilidad en los Balcanes Occidentales y mantener a Serbia anclada a Occidente, a pesar de ignorar los valores europeos básicos.

Besiri dice que la sociedad civil serbia había advertido a Bruselas durante años sobre los ataques a la libertad de prensa, el Estado de derecho y las instituciones democráticas. Pero, añade, la UE en gran medida hizo la vista gorda.

En junio de 2026, altos dirigentes de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales se reunieron para la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Imagen: Michailidis/Betaphoto/SIPA/Picture Alliance

Las relaciones económicas demuestran los fuertes vínculos entre la UE y Serbia. El bloque es el mayor socio comercial, inversor y donante financiero de Serbia. Políticamente, sin embargo, Serbia ha desarrollado una estrecha asociación con Moscú.

Por lo tanto, un argumento común para continuar las relaciones con Serbia se basa en la preocupación de que una mayor presión podría empujar al país hacia Rusia o China.

Fuertes vínculos económicos y estrechas relaciones con Moscú

Morina acepta que aislar a Serbia sería peligroso, pero ve otras opciones entre la acomodación y el abandono total de las relaciones. La UE debería seguir comprometida con la sociedad serbia y al mismo tiempo obligar a Vucic a tomar decisiones políticas claras, sostiene.

Besiri dice que Rusia y China nunca podrán reemplazar el mercado europeo. En su opinión, Vucic utiliza a ambos países como una amenaza para disuadir a Bruselas de tomar medidas más firmes.

Ambos investigadores ven estrategias detrás del enfoque actual: Vucic se beneficia de la cooperación sin implementar las reformas necesarias. Mientras tanto, Bruselas puede seguir afirmando que Serbia sigue vinculada a Europa.

Ya en 2007, Aleksandar Vucic decidió colocar carteles con los nombres de las calles que decían “Bulevar Ratko Mladic” en una calle importante de Belgrado. Imagen: Oliver Bunic/dpa/Picture Alliance

Los límites de la presión financiera

La UE no ha permanecido completamente inactiva. Ha comenzado a aplicar presión financiera. Se han retenido más pagos en el marco del Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales debido a preocupaciones sobre la independencia judicial.

Besiri duda que esto cambie los cálculos de Vucic. Los amplios recortes de financiación podrían perjudicar más a la población que a la elite política, sostiene. En cambio, aboga por medidas específicas contra los responsables del declive democrático del país y el mal uso de sus instituciones.

Miles de personas asistieron al funeral de Mladic en Belgrado Imagen: Darko Vojinovic/AP Photo/Picture Alliance

¿Podrían las elecciones traer cambios?

Las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre podrían poner a prueba el modelo de Vucic. Después de 12 años como presidente, ahora quiere seguir siendo la figura política dominante de Serbia convirtiéndose en el próximo primer ministro.

Besiri dice que la oposición política en Serbia sigue siendo frágil y que “es extremadamente difícil ganar democráticamente en elecciones no democráticas”.

Ninguno de los expertos espera que una elección repare las instituciones de Serbia o cambie fundamentalmente su relación con la UE.

Aleksandar Vucic no asistió personalmente al funeral Imagen: Marko Dimic/ZUMA/IMAGO

La reconciliación sigue siendo una perspectiva lejana

La reconciliación en la región parece aún más lejana. Según Besiri, Serbia primero tendría que reconocer su papel en las guerras de los años 1990 y aceptar los hechos establecidos sobre los crímenes cometidos. En cambio, las narrativas que retratan a los serbios exclusivamente como víctimas siguen profundamente arraigadas en la política, la educación y los medios serbios.

“Lo que ha ocurrido últimamente es básicamente lo contrario de todo lo que se ha construido durante tantos años”, subraya Morina.

El funeral de Mladic no provocó esta evolución, añade. Simplemente reveló una vez más cuán lejos está actualmente Serbia tanto de la reconciliación regional como de la membresía en la UE.

Editado por: Carla Bleiker