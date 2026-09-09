El republicano John Sununu y el demócrata Chris Pappas ganan las primarias del Senado de New Hampshire, estableciendo una carrera de campo de batalla

La carrera por el Senado de New Hampshire, campo de batalla, se disputa entre el exsenador republicano John Sununu y el representante demócrata Chris Pappas, proyecta NBC News, después de que ambos prevalecieron en sus primarias el martes por la noche.

Pappas derrotó a la científica Karishma Manzur, miembro de los Socialistas Democráticos de América, en sus primarias, con una ventaja del 62% al 36%, con aproximadamente una quinta parte de los votos contados. Pero parece que podría no alcanzar el apoyo de los votantes primarios que su campaña promocionó en una encuesta interna reciente.

El representante Chris Pappas, DN.H., habla con los votantes en Warner el mes pasado. Tom Williams / CQ-Roll Call a través de archivo de Getty Images

La carrera podría ser clave para la lucha por la mayoría del Senado en noviembre. Los republicanos confían en que Sununu, miembro de una conocida familia política, pueda poner en juego la carrera. Pero los demócratas descartan el optimismo del Partido Republicano en un estado que el presidente Donald Trump nunca ganó.

Trump respaldó a Sununu en las primarias contra el exsenador Scott Brown de Massachusetts, quien también fue embajador durante el primer mandato de Trump. Sununu obtuvo un 70% de apoyo frente al 25% de Brown, con aproximadamente una sexta parte de los votos contados.

Elegido por primera vez a la Cámara en 2018, Pappas ha sido considerado durante mucho tiempo como el favorito en la carrera para reemplazar a la demócrata saliente Jeanne Shaheen. Y ya había empezado a centrarse en la probable contienda electoral general contra Sununu, lanzando un ataque contra Sununu a mediados de agosto.

“En el Congreso, Sununu otorgó enormes exenciones fiscales a las compañías farmacéuticas y se puso del lado de la industria de seguros, y luego se puso a trabajar para ellas y ganó 35 millones de dólares”, dijo Pappas en el anuncio. “En Washington, estoy enfrentando este tipo de corrupción, rechazando el dinero de las corporaciones PAC y luchando para reducir los costos”.

Mientras tanto, los republicanos ya han comenzado a atacar a Pappas. One Nation, el brazo sin fines de lucro del Fondo de Liderazgo del Senado del súper PAC republicano, lanzó un anuncio criticando a Pappas en materia de impuestos. El anuncio alega que Pappas “otorgó exenciones fiscales a los neoyorquinos por sus casas de millones de dólares” cuando apoyó una amplia medida de red de seguridad social y climática en 2021.

El índice de aprobación de Trump ha bajado y los votantes están expresando preocupaciones sobre la economía y la guerra de Irán a medida que se acercan las elecciones intermedias. Pero los republicanos siguen siendo optimistas con Sununu en la boleta electoral en New Hampshire.

El padre y el hermano de Sununu fueron gobernadores del estado, y el propio Sununu representó a New Hampshire en el Senado desde 2003 hasta 2008 después de haber servido en la Cámara.

Perdió su candidatura a la reelección en 2008 ante Shaheen, quien luego cumplió tres mandatos antes de retirarse este año.

Los republicanos creen que podrían tener una oportunidad con los votantes independientes del estado que se oponen a impuestos más altos, y tienen a la gobernadora republicana Kelly Ayotte en su lista mientras se postula para un segundo mandato de dos años. Ayotte es la última republicana en ganar una carrera por el Senado en New Hampshire, ya que ganó su primer mandato en 2010 antes de perder la reelección en 2016.

Pero los demócratas descartan el optimismo de los republicanos sobre New Hampshire.

Lauren French, portavoz del súper PAC demócrata de la Mayoría del Senado, reconoció en una entrevista reciente que la carrera de New Hampshire sería competitiva, pero dijo que los demócratas confiaban en que prevalecerían.

“En muchos sentidos, New Hampshire parece una concesión de deseos”, dijo French sobre el optimismo republicano sobre el estado. “Seguimos incluyendo en el consejo a estados que ni siquiera pensaban que iban a ser competitivos, por lo que deben seguir garantizando a los donantes que ellos también están haciendo lo mismo”.