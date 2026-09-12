Tasia Fortune: Arrestada por la muerte de una mujer negra encontrada colgada de un árbol

Advertencia: esta historia contiene detalles inquietantes.

La policía del estado estadounidense de Mississippi arrestó a un hombre en relación con la muerte de una mujer negra encontrada colgada de un árbol y dice que pronto podría detener a más personas.

El cuerpo de Tasia Fortune fue encontrado en el lote de una casa abandonada en Jackson en agosto, pero la policía recién anunció que estaban tratando su muerte como un posible homicidio a principios de esta semana.

“Ese arresto de hoy es un avance importante en esta investigación, pero no es la conclusión”, dijo el viernes el jefe de policía de Jackson, RaShall Brackney. “Este caso sigue activo”.

La muerte de Fortune ha preocupado a los habitantes de Jackson, una ciudad de mayoría negra en un estado con una historia de violencia racial y linchamientos.

Durante la conferencia de prensa del viernes, Brackney dijo que el médico forense había confirmado que la causa de la muerte de Fortune fue homicidio. y dijo que habría un cargo de asesinato.

Identificó al sospechoso como Jarques Ratliff, de 51 años, y dijo que había una “asociación” entre Ratliff, que también es negro, y Fortune, pero no dio más detalles.

“Quedarán pendientes arrestos adicionales a medida que nuestros investigadores continúen siguiendo la evidencia”, dijo Brackney, y agregó que habían entrevistado a 15 personas en el caso.

La madre de Fortune, Christy Spivey, le dijo a la BBC que lloró cuando la policía la llamó para informarle sobre el arresto y dijo: “Supongo que siento un pequeño suspiro de alivio… como si un poco de paz me invadiera”.

“Sólo espero que tengan a la persona adecuada”, añadió.

El arresto de un sospechoso se produjo tras semanas de lo que Spivey y los residentes de Jackson describieron como relativo silencio e inacción por parte de los funcionarios locales.

Combinada con la naturaleza sombría de la muerte de Fortune y la historia de linchamientos raciales en Mississippi, la falta de información sobre el caso había dejado a la comunidad en shock y miedo.

Spivey le dijo anteriormente a la BBC que había intentado contactar a la policía de Jackson varias veces durante las últimas dos semanas, dejando varios mensajes de voz, y no había recibido respuesta.

Brackney abordó la frustración de la familia el viernes y dijo: “Hemos estado en contacto constante con la madre y el padrastro, así como con el padre biológico, durante todo este caso”.

Una carta que Spivey escribió a los funcionarios sobre la comunicación limitada y la velocidad de la investigación fue leída durante una reunión pública en la ciudad el martes, momentos antes de que la policía de Jackson hiciera el anuncio sobre un posible homicidio.

“Estoy como asombrado”, dijo Spivey. “No puedo creerlo. Eso fue rápido”.

A principios de este mes, un miembro del Congreso de Estados Unidos describió la muerte de Fortune como parte de un patrón de “posibles linchamientos modernos”.

Más de 50 miembros del Congreso enviaron esta semana una cartaexterno al FBI y al Departamento de Justicia, diciendo que estaban “extremadamente alarmados por los informes de personas negras encontradas colgadas de árboles en numerosos estados” y pidiendo una investigación independiente sobre las muertes de estadounidenses negros.

“La serie de muertes levanta sospechas significativas de juego sucio dado el papel de los linchamientos en la historia de nuestra nación”, afirma.

En lo que va de año se han reportado al menos 10 ahorcamientos de personas negras en Estados Unidos, dijeron, y agregaron que hubo más de 70 linchamientos documentados entre 2000 y 2025.