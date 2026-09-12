La búsqueda secreta para preservar los diarios del escritor palestino Raja Shehadeh

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Yazeed Abu Khdeir

El principal escritor palestino del mundo, Raja Shehadeh, tiene la misión de salvar su obra más personal: sus diarios.

El galardonado autor de más de 20 libros ha documentado décadas de la vida palestina, comenzando en 1967, al comienzo de la ocupación israelí de Cisjordania, cuando era un adolescente.

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Rey Shehadeh

Sus diarios capturan una voz única y una visión de primera fila de la historia: sus reuniones con líderes mundiales, su trabajo como abogado de derechos humanos y su papel como asesor legal de los palestinos durante las conversaciones de paz con Israel.

Shehadeh, que ahora tiene 75 años, temía que sus diarios y archivos, guardados en su garaje en la ciudad cisjordana de Ramallah, estuvieran en riesgo de ser destruidos por las operaciones militares israelíes. (El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los temores de Shehadeh).

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hanna harper



Así que participó en un esfuerzo discreto de dos años para llevarlos a Escocia, donde ha pasado muchos veranos. Los archivos se encuentran ahora en la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Exeter en Inglaterra ha publicó miles de páginas en línea .

Shehadeh habló con Daniel Estrin de NPR sobre sus décadas de escritura de diarios y el esfuerzo secreto para preservar sus archivos.

El texto de la entrevista a continuación ha sido editado para mayor extensión y claridad.

Cómo mantener un diario de forma constante durante tanto tiempo afectó su personalidad como escritor

â€ŠHa sido un esfuerzo diario…para comprender mejor lo que sucede a mi alrededor, para registrar y documentar lo que sucede. Empecé cuando tenía… quince años, justo antes de la ocupación. â€ŠHa sido una muy buena disciplina porque me ayudó a entenderme a mí mismo y lo que sucede a mi alrededor… Sentí que estamos entrando en un período histórico que necesita ser documentado. Así que me puse a escribir todo lo que estaba pasando y a preservar todo lo que pudiera preservar.

Extractos del diario de Shehadeh durante la invasión israelí de Ramallah en el apogeo de la Intifada palestina en 2002

2 de abril de 2002

Anoche fue muy ruidoso. Me desperté muchas veces con el sonido de los bombardeos y los disparos…

Mi humor no era bueno hoy. Es que tengo demasiados teléfonos. El problema entonces fue que se difundió la noticia de que mi ánimo (así se interpretó estaba bajo) por lo que recibí más llamadas de quienes pensaban que era su deber llamarme para ayudar a elevar mi moral…

Me empiezo a sentir prisionera en casa, en régimen de aislamiento… Estoy pensando en hacer ejercicio paseando por la casa…

Entonces Samer llamó para decir: ahora han levantado el toque de queda… Me alegré de levantar la puerta del garaje y encender el coche… No había absolutamente nadie en la calle. Había tierra, piedras, viento y niebla, pero no había coches…

Continué conduciendo hasta el centro y luego vi dos tanques grandes, qué grandes se ven, como elefantes en un zoológico al que no pertenecen, estacionados junto a nuestra oficina bloqueando la calle por completo…

Las estaciones de satélite muestran el sufrimiento de los palestinos como una telenovela… [Palestinian leader Yaser] Arafat es un agitador rebelde. Ahora es muy popular y lo dramatiza todo. Los palestinos, en lugar de ser una fuerza de cambio, son una fuente de drama y emocionalismo en todo el mundo árabe…

Sobre el enojo de Shehadeh contra los líderes palestinos por firmar un acuerdo de paz en la década de 1990 que no detuvo la expansión de los asentamientos israelíes

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Rey Shehadeh

Mis diarios posteriores a ese momento mostraron un gran enfado que me alegré de no haber publicado. Quiero decir, fue bueno que pusiera toda mi frustración y enojo en los diarios porque de lo contrario no habría podido vivir en Palestina porque estaba muy enojado y frustrado con el liderazgo y muy crítico con él. â€ŠY por eso el diario jugó un papel importante al ayudarme a desahogar esa frustración sin meterme en problemas.

Los dirigentes… no se dieron cuenta de que los asentamientos eran algo desastroso y que había que detenerlos, y que no debería producirse ningún acuerdo sin que se detuvieran todas las actividades de asentamiento, y no lo hicieron.

En las anotaciones de su diario que documentan el creciente control de Israel en Cisjordania

â€ŠEmpecé a registrar los cambios en la geografía, en las carreteras, en el paisaje y en el efecto de los asentamientos. “Solía ​​caminar mucho por las colinas de Cisjordania y, después de las caminatas, registraba lo que veía, cómo me sentía y cómo se veía la tierra.

Estaba tan confundida por lo que estaba sucediendo y con muchas ganas de entenderlo, y escribirlo me ayudó a entenderlo. Tenía mi propio camino y mi propio inconformismo. Y entonces, describir mi mundo con palabras me ayudó a comprenderlo mejor.

El temor de Shehadeh por la seguridad de sus archivos debido a las operaciones militares israelíes

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mariana cocinera

En la Nakba (la palabra árabe para “catástrofe”, comúnmente utilizada para referirse al desplazamiento y despojo de los palestinos cuando se estableció Israel) en 1948, destruyeron muchos de los diarios y documentos privados de los palestinos, y nunca más fueron encontrados. Y luego, en 1982, en el Líbano, en Beirut, fueron al Centro de Investigación Palestina y se llevaron todos los documentos, todas las revistas y todo lo que había allí y lo destruyeron. Y en 2002, durante la nueva invasión de Ramallah, entraron en muchas casas y destruyeron los documentos privados y todo. Y por eso me preocupaba que hicieran lo mismo por mí.

En 2023, con la guerra de Gaza y la destrucción de gran parte de los archivos en Gaza, me preocupé mucho y pensé que debía hacer algo para preservar estos diarios. Guardé los diarios en el garaje. Si los soldados, como lo hicieron una vez, entraran a mi casa, fueran al garaje y los vieran, simplemente los arrojarían por todos lados y tal vez les prenderían fuego.

El esfuerzo de dos años para trasladar los archivos de Cisjordania a Escocia

Me preocupaba mucho que los israelíes lo detuvieran. Así que el primer paso fue digitalizar… página tras página según los más altos estándares con la cooperación de la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Exeter. Y así, tres personas trabajaron día y noche para digitalizar el diario… y también todos los documentos que había recopilado.

â€ŠY el segundo paso fue empezar a enviar poco a poco los documentos por correo ordinario sin llamar la atenciÃ³n.

La búsqueda de 40 años de Shehadeh para investigar el 1985 asesinato de su padre un destacado abogado, y los archivos de investigación de la policía israelí sobre el asesinato, que Shehadeh obtuvo en 2025.

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Rey Shehadeh



â€ŠEn el archivo está el proceso por el cual intenté que la policía investigara y los sentimientos que tuve al respecto, que se extendieron desde el 85 hasta el 2025.

Estaba claro que no habían investigado al principal culpable, el hombre que había enviado la carta a mi padre desde prisión amenazándolo con matarlo si no se retiraba de un caso de unas tierras que la familia creía que les pertenecían o que las estaban ocupando. Mi sospecha, una fuerte sospecha, se debe a que este hombre era un colaboracionista y quería ser protegido, e Israel quería protegerlo como colaborador.

Aquí es donde terminó. No podríamos ir más allá de eso. â€Š

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Rey Shehadeh



La policía israelí reveló toda la investigación, pero toda la investigación era superflua. Fue una distracción porque el principal sospechoso no fue investigado y eso lo hemos descubierto.

“Siempre había sospechado que fue este hombre quien lo hizo, y cuando me di cuenta a través de este caso de que en realidad no lo habían investigado, sentí que mis sospechas eran correctas y eso me dio un cierre.

Acerca de las entradas del diario de Shehadeh que documentan la transformación de Cisjordania por parte de Israel a lo largo de los años

Entendí desde el principio que era cuestión de… quedarme quieto y perseverar. Porque me di cuenta de que lo que los israelíes querían era hacerles la vida tan difícil a los palestinos en los territorios ocupados, obligarlos a irse.

â€ŠEl único antídoto para eso es vamos [Arabic for “steadfastness”]. Quedarnos quietos y afianzar nuestra existencia construyendo instituciones, creando trabajo para la gente, dejando claro que estamos aquí para quedarnos. Y nunca cambié de opinión sobre esto. Siempre me di cuenta de que vamos Fue la resistencia más importante a lo que Israel estaba tratando de hacer.

Lo que Shehadeh espera que sea su legado

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Rey Shehadeh

“No estoy tan preocupado por el legado, pero sí me preocupa que, a través de los diarios, la gente entienda cómo sucedieron las cosas y el desarrollo por el que pasaron. Eso es muy importante para mí, y tal vez sería una mejor manera de servir a los derechos humanos y a la verdad que cualquier otra manera, ya sea escribiendo libros, artículos o discursos. Los diarios podrían producir resultados que no he podido lograr de ninguna otra manera. Creo que eso es lo importante.