El número de muertos por el incendio del ferry en Filipinas aumenta a 35 y decenas aún están desaparecidos

La Guardia Costera de Filipinas dice que ha recuperado 30 cadáveres de los restos de un ferry que se incendió esta semana, lo que eleva el número total de muertos a 35.

Más de 130 personas estaban a bordo del MV June Aster cuando el incendio estalló el miércoles cuando se acercaba a su destino en el punto turístico de Coron, después de partir de Manila.

Cuarenta y tres personas fueron rescatadas, muchas de ellas recibiendo tratamiento en el hospital, y continúa la búsqueda de más de 50 personas cuyo paradero sigue desaparecido.

La guardia costera del país dice que quedan más cadáveres en el barco, que no pudieron abordar hasta el viernes debido a los vapores tóxicos y al calor persistente.

En una conferencia de prensa, la portavoz de la guardia costera, la comodoro Noemie Cayabyab, dijo que la mayoría de los cuerpos habían sido recuperados del área para dormir del barco, que había estado realizando un viaje de 22 horas.

“Las agencias están llevando a cabo actualmente la recuperación e identificación adecuada de los restos de acuerdo con los procedimientos establecidos”, dijo Cayabyab.

“Reconocemos el dolor de las familias afectadas por este trágico incidente”.

Anteriormente, la guardia costera dijo que las entrevistas preliminares con los supervivientes sugieren que el incendio comenzó en la bodega de carga. Algunos pasajeros no llevaban chalecos salvavidas, señalaron.

Un superviviente que fue llevado a un lugar seguro en un barco de rescate le dijo a la BBC que había oído gritos frenéticos a bordo cuando estalló el incendio y que fue pisoteado por gente aterrorizada mientras intentaba escapar.

La autoridad marítima de Filipinas está investigando las circunstancias que rodearon el incidente.

El ferry, construido en 2002, contaba con certificados de seguridad válidos y pasó una inspección de cumplimiento en marzo, pero los investigadores están investigando posibles discrepancias manifiestas, la integridad de la carga de la carga y los protocolos de respuesta de emergencia de la tripulación, informó el Palawan Daily.

El barco transportaba 117 pasajeros y 17 tripulantes.

Atienza Interisland Ferries, el operador del buque, se ha comprometido a cooperar plenamente con la investigación.

“Nuestros corazones permanecen con las familias afectadas y no descansaremos hasta que se contabilice a todas las personas”, dijo la compañía en un comunicado el jueves.