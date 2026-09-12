La junta vota para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville a Dolly Parton

La junta de la autoridad aeroportuaria de Nashville votó por unanimidad el viernes para comenzar el proceso para cambiar el nombre del aeropuerto de la ciudad en honor a la fallecida leyenda de la música country e ícono de Tennessee, Dolly Parton.

La votación de la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville no estableció un nuevo nombre para el Aeropuerto Internacional de Nashville, pero inicia el proceso, dijo la junta en un comunicado.

“¡Es oficial!”, dijo el Aeropuerto Internacional de Nashville en las redes sociales al anunciar la votación de 6-0 de la autoridad aeroportuaria, que la junta describió como “el primer paso de un proceso multifacético”.

Parton, amada por los fanáticos de la música country de todo el mundo, murió el mes pasado a la edad de 80 años después de una breve batalla contra el cáncer, dijo su familia el 25 de agosto.

00:36 La junta de Nashville vota para cambiar el nombre del aeropuerto por Dolly Parton 00:0000:00

“Aunque aún no se ha determinado un nombre final, estamos trabajando estrechamente con las partes apropiadas para determinar cuidadosamente cómo se incorporará el nombre y el legado de Dolly Parton”, dijo la autoridad aeroportuaria.

La autoridad aeroportuaria dijo que anticipa tener planes más definitivos para compartir sobre la implementación en los próximos meses.

“Estamos agradecidos por el tremendo apoyo y entusiasmo de nuestra comunidad y de los fans de Dolly en todo el mundo”, decía. “Esperamos compartir detalles adicionales a medida que se finalicen los planes.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, agradeció a la junta de la autoridad aeroportuaria por su acción del viernes y calificó la votación como un “paso importante para honrar su notable legado”.

“Dolly siempre ha ayudado al mundo a enamorarse de Tennessee”, dijo.