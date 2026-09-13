Perdieron sus trabajos después de publicar sobre Charlie Kirk, pero algunos no se arrepienten

En el año transcurrido desde el asesinato de Kirk, se han presentado docenas de demandas en todo el país por personas despedidas por sus comentarios sobre el activista, argumentando que sus despidos violaban su derecho a la libertad de expresión. Las demandas han dado lugar a pagos sustanciales en algunos casos.

Brown acordó un acuerdo financiero de 485.000 dólares (355.000 libras esterlinas), aproximadamente 12 veces el salario anual de Brown.

Darren Michael fue reincorporado a la Universidad Estatal Austin Peay y, en enero, la escuela acordó pagarle 500.000 dólares para resolver reclamaciones legales. La escuela no respondió a una solicitud de comentarios.

En el acuerdo más grande revisado por la BBC, la Universidad de Tennessee acordó pagar 1,9 millones de dólares para resolver una demanda presentada por la antropóloga Tamar Shirinian, por su comentario sobre “mejor situación”. Como parte del acuerdo, no será reintegrada y acordó no volver a postularse para futuros puestos en la escuela.

Recientemente, un árbitro ordenó al Washington Post volver a contratar, con salarios atrasados, a la periodista de opinión Karen Attiah, quien fue despedida por sus publicaciones en línea que decían en parte que no iba a participar en “luto performativo por un hombre blanco que propugnaba la violencia”.

Varias otras demandas siguen pendientes, según descubrió la BBC.

La mayoría de las acciones legales han sido emprendidas por empleados de instituciones gubernamentales o trabajadores sindicalizados, que cuentan con algunas protecciones de la libertad de expresión.

Pero en Estados Unidos, la mayoría de los empleados del sector privado trabajan bajo contratos “a voluntad”, lo que significa que pueden ser despedidos sin motivo.

Incluso aquellos que han conseguido algunas victorias no lo ven como una victoria.

“Todo lo que quería era recuperar mi trabajo”, dijo el biólogo Brown. “¿Cuánto dinero de los contribuyentes desperdiciaron en esto cuando yo apenas ganaba 40.000 dólares al año? Así que no, no parece justicia”.

Shirinian le dijo a la BBC que ella también quería volver a su trabajo, pero sentía que un caso legal podría ser un asunto largo.

“Acepté un acuerdo porque esto me permite seguir adelante con mi vida”, le dijo a la BBC. “Lo único que lamento es que no veré mi día en los tribunales y que no se hará justicia de esa manera. Pero creo que el número del acuerdo realmente habla de eso de todos modos”.

La Universidad de Tennessee y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida no respondieron a la solicitud de comentarios de la BBC.