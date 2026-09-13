Un barco de pasajeros indonesio que transportaba a 240 personas pierde contacto en el mar de Java y se inicia la búsqueda

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Un barco de pasajeros que transportaba a 240 personas desapareció del contacto en el mar de Java el domingo, lo que provocó una búsqueda urgente mientras tripulaciones indonesias se apresuraban a localizar el barco.

El Virgo Transport 8 viajaba desde Surabaya, Java Oriental, a Banjarmasin en la isla de Borneo cuando se perdieron las comunicaciones con el barco, informó The Associated Press, citando a la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin de Indonesia.

Las autoridades dijeron que el barco fue rastreado por última vez a aproximadamente 92 millas de un muelle en Banjarmasin, la capital de la provincia de Kalimantan del Sur.

MAMÁ PIERDE A SU HIJA CUANDO EL FERRY DE PASAJEROS SE VUELCA CON 20 PERSONAS AÚN DESAPARECIDAS

Los equipos de búsqueda y rescate lanzaron una operación después de recibir un informe de que el barco había perdido la capacidad de comunicaciones durante el viaje, según AP.

Las autoridades no habían informado de muertes o heridos hasta el domingo, y no estaba claro de inmediato qué causó que el barco perdiera contacto o si las condiciones climáticas estaban afectando la búsqueda.

MÚLTIPLES RESCATAN DE UN BARCO PONTÓN CERCA DE ALCATRAZ MIENTRAS CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

El Virgo Transport 8 partió de Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, antes de perder contacto mientras cruzaba el mar de Java hacia Kalimantan del Sur.

La búsqueda continúa.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.