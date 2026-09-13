La ciudad de Nueva York advierte sobre posibles inundaciones repentinas a medida que se desarrollan tormentas eléctricas a lo largo de la costa este

Los meteorólogos federales emitieron alertas de inundaciones para 39 millones de personas desde el sábado por la noche hasta el domingo cuando se desarrolló una línea de tormentas eléctricas desde Washington, DC hasta New Haven, Connecticut.

El Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York advirtió a los residentes sobre fuertes lluvias y posibles inundaciones repentinas hasta el domingo por la mañana cuando la ciudad abrió 51 refugios climáticos para aquellos vulnerables a las inundaciones, incluidas las personas en apartamentos en sótanos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas de inundaciones, incluidas alertas de inundaciones, desde el sábado por la noche hasta la madrugada del domingo para partes de Maryland, Pensilvania, Delaware y Nueva Jersey.

Una alerta de inundación para Washington, DC expiró a la 1 am del domingo.

Filadelfia y los condados vecinos estuvieron bajo vigilancia de inundaciones durante la mañana. Estaba previsto que una alerta de inundaciones para la ciudad de Nueva York comenzara a las 4 am del domingo y se extendiera hasta el mediodía.

El Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York dijo en un comunicado que podrían caer entre 5 y 7 pulgadas de lluvia en los condados de Nassau y Suffolk, así como en el sur de Connecticut, y advirtió que los distritos del este de la ciudad también podrían verse afectados por fuertes lluvias.

“Un pequeño cambio en el lugar donde se establece la lluvia traería un total de 5 a 7 pulgadas y un riesgo de inundaciones repentinas mucho mayor en el este de Brooklyn y Queens”, dijo. “Se insta a los neoyorquinos de esos vecindarios que viven en sótanos y por debajo del nivel del suelo a que se trasladen a terrenos más elevados esta noche”.

Según el servicio meteorológico, estuvo vigente hasta el domingo por la tarde una alerta de inundaciones para partes del sur de Connecticut, incluido el norte de New Haven.

Las tormentas eléctricas están surgiendo a medida que una masa de aire frío en lo alto de la atmósfera se mueve hacia el este y choca con aire más cálido, dijeron meteorólogos federales.

“La combinación de inestabilidad, humedad profunda y forzamiento puede generar una amenaza elevada de lluvias excesivas y tormentas eléctricas severas”, dijo el servicio meteorológico en una discusión sobre pronósticos el sábado por la noche.